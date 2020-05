De modegroep FNG gaat de vergadering met zijn obligatiehouders uitstellen, zo laat het moederbedrijf van onder meer schoenenketen Brantano maandag weten. Die vergadering had dinsdag moeten plaatsvinden, maar de vereiste opkomst daarvoor wordt niet gehaald.

FNG, dat in financiële moeilijkheden verkeert, wilde dinsdag tijdens een vergadering met zijn obligatiehouders samenzitten om uitstel van betaling te vragen. Maar wegens onvoldoende aanmeldingen wordt die vergadering dus uitgesteld.

'Uit het aantal aanmeldingen voor de buitengewone algemene vergadering van obligatiehouders is gebleken dat het vereiste quorum van ten minste drie vierde van de totale nominale waarde van de obligaties niet werd gehaald', zo klinkt het in een persbericht. De vraag tot uitstel geldt voor obligaties die werden uitgegeven op 1 juni 2012 en 20 maart 2015.

FNG is wel nog altijd van plan om in overleg te gaan met de houders van die obligaties. 'De groep heeft de intentie om binnen korte termijn voor ieder van de uitstaande obligatieleningen een algemene vergadering bijeen te roepen teneinde een uitstel van betalingen en standstill met drie maanden te verzoeken', luidt het. Een concrete datum voor die nieuwe vergaderingen wordt nog niet gegeven.

Omdat het de tweede keer is dat de vergadering wordt bijeengeroepen, zal daarvoor wel maar een quorum van 50 procent nodig zijn, zo verduidelijkt een woordvoerder aan Belga.

Wegens de problemen bij de groep had de beurswaakhond FSMA een week geleden beslist de handel in het aandeel van FNG te schorsen. De FSMA vraagt meer duidelijkheid over het jaarverslag van 2018 en 'een aantal transacties die in 2018 hebben plaatsgevonden'. FNG zegt maandag nog volop bezig te zijn met een analyse. De groep hoopt 'zo snel mogelijk' meer duidelijkheid te brengen.

De modegroep FNG omvat naast Brantano onder meer nog de merken Fred & Ginger, CKS en Claudia Sträter.

