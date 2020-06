De voorlopige jaarcijfers van de beursgenoteerde modegroep FNG roepen meer vragen op dan ze antwoorden geven. In volle coronacrisis moet crisismanager Yves Pollé puin ruimen en het wankele retailbedrijf redden. Of dat kan, is zeer de vraag.

FNG, het moederbedrijf van Brantano, CKS en Miss Etam, zit in zwaar weer. De modegroep, die tijdens de coronacrisis afscheid nam van de gedreven CEO Dieter Penninckx, biechtte dramatische jaarcijfers op voor 2019, en toen was er nog geen coronacrisis. FNG, waarvan het aandeel op de Brusselse beurs geschorst is sinds 11 mei, publiceerde voorlopige, niet-geauditeerde jaarcijfers. De groep rapporteert een omzet van 489,3 miljoen euro en een nettoverlies van 292,1 miljoen euro. Zonder de acquisities van de Scandinavische Ellos Groep en de Theo Henkelman-groep eind 2018 daalde de omzet met 5,3 procent of 27,5 miljoen euro.Het monsterverlies is voor een groot deel te wijten aan de waardeverminderingen van bijna 200 miljoen op goodwill en merknamen, een bewijs dat de vele overnames van de jongste jaren vaak te duur betaald zijn geweest of niet hebben opgeleverd wat ervan werd verwacht. Daarnaast boekt FNG een waardevermindering van 94 miljoen op dubieuze vorderingen. FNG verwijst naar complexe en internationale transacties en structuren waarvan de onderliggende stukken ontbreken. De beurswaakhond FSMA stelde al langer vragen bij bepaalde schimmige transacties, maar de toplui van FNG konden nog geen klaarheid scheppen in deze deals.De modegroep is de jongste jaren, onder impuls van de oprichters Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke, in een verschroeiend tempo uitgegroeid tot een Europese speler. De ingenieurs-ondernemers stuwden hun bedrijf vooruit op basis van overnames en financierden hun schaalvergroting met schulden. "Dat heeft geleid tot het nemen van grotere risico's dan de sectorgenoten", schrijft het nieuwe management in het persbericht. Sinds 8 juni wordt de zieltogende modegroep geleid door de crisismanager Yves Pollé. De interim-CEO is zich nog volop aan het inwerken en geeft voorlopig geen commentaar. Zijn belangrijkste opdracht wordt een reddingsplan uitwerken voor FNG.Of Pollé erin zal slagen om in volle coronacrisis het schip door de orkaan te loodsen is de vraag. FNG heeft dringend geld nodig om deze perfecte storm te overleven. Er wordt onderhandeld met de obligatiehouders om de pauzeknop in te duwen. Er moet gepraat worden met de banken om de schuldenberg te herschikken. De rentedragende schulden bedragen 500,5 miljoen euro aan het einde van 2019. In de balans staan ook nog eens voor 233 miljoen euro overige financiële verplichtingen. De vraag is hoe ver de aandeelhouders, obligatiehouders en de banken willen gaan om een retailbedrijf te redden. Het FNG-management moet met het mes op de keel met alle stakeholders onderhandelen om te redden wat er te redden valt.Voor de meer dan 3000 werknemers in België, Nederland en Scandinavië is het bang afwachten. Winkelsluitingen en zware herstructureringen lijken niet te vermijden. Analisten gaan ervan uit dat er delen van de groep verkocht worden om cash te genereren, maar zijn er geïnteresseerde kopers in deze tijden?