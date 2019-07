Fintro, het banknet van BNP Paribas Fortis dat werkt met zelfstandige agenten, richt zich ook meer op zelfstandige klanten. Dat is een trend onder de Belgische banken. Zo diversifiëren ze hun inkomsten.

Fintro bestaat dit jaar honderd jaar. Het banknet heeft zijn wortels in de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN), die in 1919 werd opgericht. De kredietinstelling, die bekend geraakte als 'het blauwe fabriekje', kwam aan het einde van de jaren negentig bij de Fortis-groep terecht en werd in 2005 omgedoopt in Fintro. Sinds 2009 maakt ze integraal deel uit van BNP Paribas Fortis.

...