Net op de dag dat het kernkabinet de zakenadvocaat Chris Sunt voordraagt als nieuwe voorzitter van Belfius, dropt Filip Dierckx (65) een bommetje. De Antwerpse topbankier was lange tijd in de running voor de job. Hij genoot daarbij de steun van huidig voorzitter Jos Clijsters en het management van Belfius. Twee keer op rij trachtte Belfius Dierckx binnen te halen. Evenveel keer maakte de toezichthouder, de Nationale Bank van België, informeel bezwaar. Een eerste keer eind 2019, een tweede keer in het najaar van 2020.De houding van de toezichthouder heeft wellicht te maken met een rapport dat Dierckx' vorige werkgever BNP Paribas Fortis op 5 december 2019, de dag dat de bankier zijn ontslag indiende, opstelde. In dat rapport wordt Dierckx belangenvermenging aangewreven. Hij zou als bestuursvoorzitter van SD Worx een vergadering met bankiers van BNP Paribas Fortis hebben bijgewoond, en daarbij het kredietdossier hebben beïnvloed. Daardoor zou SD Worx gunstiger leenvoorwaarden verkregen hebben.Dierckx heeft nooit ontkend dat hij die vergadering bijwoonde. Maar hij ontkent wel dat hij het kredietdossier heeft beïnvloed of dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn dubbele functie bij SD Worx en de bank. In een interview met Trends hierover zei Dierckx vorig jaar: "Er is daar niets gebeurd dat mij kan worden aangewreven. Noch juridisch, noch deontologisch, noch ethisch valt mij iets te verwijten. Ik heb het spel volgens de regels gespeeld".Toen het betreffende rapport hem vorig jaar een tweede keer een pad in de korf zette, was de maat voor Dierckx vol. Zijn advocaten dagvaardden gisteren BNP Paribas Fortis voor de ondernemingsrechtbank in Brussel. De zaak wordt binnen enkele weken ingeleid. Een uitspraak is ten vroegste medio volgend jaar te verwachten.Volgens bronnen dicht bij het dossier vindt Dierckx dat zijn integriteit aangetast wordt door een flinterdun verhaal dat berust op halve waarheden en hele leugens. BNP Paribas Fortis zou het dossiertje tegen hem in enkele uren opgesteld hebben, en niet met een aantal hoofdrolspelers gesproken hebben (inclusief Dierckx zelf). De gewezen topbankier is ervan overtuigd dat BNP Paribas Fortis een beschadigingsoperatie tegen hem gevoerd heeft om te verhinderen dat hij voorzitter van een belangrijke concurrent zou worden.Naar verluidt is Dierckx alleen op eerherstel uit. Hij wil zijn naam gezuiverd zien. Het voorzitterschap van Belfius zou hij definitief opgegeven hebben. Zijn advocaten eisen alvast de publicatie van een rechtzetting door BNP Paribas Fortis in de kranten. Daarnaast vragen ze een morele schadevergoeding, en de uitkering van de variabele verloning waarop Dierckx op basis van zijn prestaties in 2019 en de jaren daarvoor nog recht had. Het zou gaan om iets meer dan 400.000 euro.Filip Dierckx is een oudgediende in de Belgische banksector. Hij werkte 36 jaar voor BNP Paribas Fortis en diens voorgangers (Generale Bank, Fortis Bank,...). Tijdens de bankencrisis van 2008 was hij eventjes CEO ad interim van de Fortis Groep. Daarna bleef hij nog tien jaar de COO en de nummer twee van BNP Paribas Fortis aan de zijde van CEO Max Jadot.Op 5 december 2019 nam hij ontslag bij de bank, enkele weken voor zijn pensioen, naar eigen zeggen omdat het aanbod van Belfius om voorzitter te worden zich een dag eerder geconcretiseerd had. Volgens ingewijden kwam de overstap van Dierckx voor de Franse top van BNP Paribas compleet uit de lucht gevallen. CEO Jean-Laurent Bonnafé had een plaatsje voor Dierckx in de raad van bestuur van BNP Paribas Fortis gereserveerd en was in alle staten.De rechtbank moet nu oordelen hoe sterk het rapport was dat BNP Paribas Fortis opstelde, en of Dierckx überhaupt juridisch iets te verwijten valt. De Belgische bankenwet laat dubbele functies zoals die van Dierckx bij SD Worx en BNP Paribas Fortis toe. Verboden is dat de persoon met de dubbele functie tussenbeide komt in de kredietbeslissing.Dierckx voert naar verluidt aan dat hij enkel op een informatieve, technische vergadering aanwezig was waar geen kredietbeslissers van de bank aanwezig waren. Daarbij zou hij op geen enkel moment druk hebben uitgeoefend. Opmerkelijk is dat BNP Paribas Fortis de lening aan SD Worx uiteindelijk heeft toegekend, maar dat die beslissing pas genomen is toen Filip Dierckx de bank al enkele weken verlaten had.