Chocolademaker Ferrero communiceert dinsdagavond alsnog over de terugroepactie van verschillende Kinder-producten in België. De producten, die in België geproduceerd werden, worden in verband gebracht met een salmonella-uitbraak in verschillende Europese landen. In de communicatie lijst Ferrero de gedetailleerde lijst op van teruggeroepen producten.

Het Federaal Agentschap voor de Voedselketen FAVV riep maandagavond al de chocolade-eieren van Kinder Surprise en verschillende andere chocoladeproducten terug. Dinsdagnamiddag bleek dat ruim duizend mensen contact hadden opgenomen met het FAVV om meer te weten te komen over de terugroeping van de producten die gefabriceerd werden in de Ferrero-fabriek in Aarlen en mogelijk dus met salmonella besmet zijn. Meerdere consumenten zouden geklaagd hebben dat ze er niet in slaagden om de klantendienst van Ferrero te bereiken. Het FAVV vroeg Ferrero om "de communicatie op een meer professionele manier te beheren".

Dinsdagavond stuurt Ferrero alsnog een persbericht uit om "uit voorzorg" bepaalde partijen Kinder-producten in België "vrijwillig" terug te roepen. "Ferrero werkt samen met het Belgisch FAVV aan een mogelijk verband met een aantal gerapporteerde gevallen van salmonella. Hoewel geen van onze op de markt gebrachte Kinder-producten positief op salmonella is getest en we geen klachten van consumenten hebben ontvangen, nemen we deze zaak uiterst serieus omdat de zorg voor de consument onze hoogste prioriteit heeft", aldus het bedrijf.

Concreet gaat het om loten Kinder Mini Eggs met als vervaldatum 21 augustus 2022. Ook gaat het om enkele tientallen loten van Kinder Surprise met vervaldata tussen 20 april en 3 oktober 2022. Ook worden Kinder Happy Moments teruggeroepen met vervaldata tussen 9 maart en 17 augustus 2022, Kinder Mix met vervaldata tussen 20 april en 21 augustus 2022, en Kinder Schokobons met vervaldata tussen 28 mei en 20 augustus 2022. Tot slot roept Ferrero ook Kinder Surprise Maxi 100 gram terug met 20 april en 21 augustus als vervaldata.

"De consumenten worden geadviseerd het product niet te consumeren. Wat de terugbetaling betreft, vragen we contact op te nemen met onze consumentenservice via Consumer.Service.benelux@ferrero.com of via het nummer 0800 21042. We werken samen met detailhandelaars om ervoor te zorgen dat deze producten niet langer te koop zijn en worden teruggehaald. Wij nemen voedselveiligheid uiterst serieus en betreuren deze zaak", aldus het bedrijf.

Volgens het Zweedse voedselagentschap zijn er in Europa 125 salmonellagevallen gelinkt aan de salmonellauitbraak bij Ferrero. In ons land werden nog geen gevallen gelinkt aan die uitbraak, maar het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoekt wel een eventuele link bij zestien salmonellagevallen van de afgelopen weken.

