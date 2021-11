"Er was geen Google in België, ik moest zelf zo'n bedrijf proberen te maken", zegt Felix Van de Maele, CEO van Collibra, in een exclusief interview met Trends en Kanaal Z.

De kapitaalronde van 250 miljoen dollar voor het softwarebedrijf Collibra is ondertussen wat bezonken bij CEO Felix Van de Maele. Hij richtte het bedrijf in 2008 op samen met drie andere ingenieurs en onderzoekers aan de VUB en nu is het 5,25 miljard dollar waard. Dat is een absoluut record voor een Belgische techbelofte. Een artikel over de eerste jaren van Google inspireerde Van de Maele om zelf te ondernemen. "Er was geen Google in België, ik moest zelf zo'n bedrijf proberen te maken", zegt hij in een exclusief interview met Trends en Kanaal Z.

Collibra had in het boekjaar 2020 een omzet van 120,5 miljoen dollar en een bedrijfsverlies van 53 miljoen dollar. Tijdens de moeilijke opstart was het even winstgevend. Waarom is er een verlies, nu alles veel vlotter verloopt?

FELIX VAN DE MAELE. "De eerste jaren stonden in het teken van het vinden van een product met een commercieel potentieel. Die periode moet je overbruggen door zo weinig mogelijk geld te verliezen. We waren winstgevend in die periode, maar nadat we die product-market fit gevonden hadden, moesten we snel schakelen naar de expansiefase. We hebben in 2012 al volop ingezet op de Verenigde Staten (zowat alle oprichters verhuisden daarnaartoe, nvdr). Veel Europese softwarebedrijven zijn even de koning op hun lokale markt, maar worden daarna snel overvleugeld door Amerikaanse bedrijven die veel sneller internationaal expanderen.

"Je moet in software wereldwijd actief zijn, en het nummer één of twee willen zijn in je niche. Enkel die twee plaatsen doen ertoe, jammer genoeg. Je wordt dus gedwongen fors te blijven investeren. Wat zeker ook meespeelt, is dat investeerders in softwarebedrijven met ons businessmodel (onlinesoftware via een abonnementsformule, nvdr) en onze leeftijd vooral naar de omzet en de omzetgroei kijken."

Lees hier het uitgebreide interview in Trends.

Felix Van de Maele is de centrale gast in het interviewprogramma Trends Talk, te bekijken op Kanaal Z vanaf zaterdag 27 november om 11 uur. Bekijk hier de teaser.

De kapitaalronde van 250 miljoen dollar voor het softwarebedrijf Collibra is ondertussen wat bezonken bij CEO Felix Van de Maele. Hij richtte het bedrijf in 2008 op samen met drie andere ingenieurs en onderzoekers aan de VUB en nu is het 5,25 miljard dollar waard. Dat is een absoluut record voor een Belgische techbelofte. Een artikel over de eerste jaren van Google inspireerde Van de Maele om zelf te ondernemen. "Er was geen Google in België, ik moest zelf zo'n bedrijf proberen te maken", zegt hij in een exclusief interview met Trends en Kanaal Z. Collibra had in het boekjaar 2020 een omzet van 120,5 miljoen dollar en een bedrijfsverlies van 53 miljoen dollar. Tijdens de moeilijke opstart was het even winstgevend. Waarom is er een verlies, nu alles veel vlotter verloopt?FELIX VAN DE MAELE. "De eerste jaren stonden in het teken van het vinden van een product met een commercieel potentieel. Die periode moet je overbruggen door zo weinig mogelijk geld te verliezen. We waren winstgevend in die periode, maar nadat we die product-market fit gevonden hadden, moesten we snel schakelen naar de expansiefase. We hebben in 2012 al volop ingezet op de Verenigde Staten (zowat alle oprichters verhuisden daarnaartoe, nvdr). Veel Europese softwarebedrijven zijn even de koning op hun lokale markt, maar worden daarna snel overvleugeld door Amerikaanse bedrijven die veel sneller internationaal expanderen."Je moet in software wereldwijd actief zijn, en het nummer één of twee willen zijn in je niche. Enkel die twee plaatsen doen ertoe, jammer genoeg. Je wordt dus gedwongen fors te blijven investeren. Wat zeker ook meespeelt, is dat investeerders in softwarebedrijven met ons businessmodel (onlinesoftware via een abonnementsformule, nvdr) en onze leeftijd vooral naar de omzet en de omzetgroei kijken."Lees hier het uitgebreide interview in Trends.