Felix Van de Maele (Collibra): 'Collibra is één groot leerproces'

Drie vragen aan Felix Van de Maele

Binnen de twee jaar wilt u 100 miljoen euro omzet halen. Denkt u aan overnames en nieuwe markten?

FELIX VAN DE MAELE."Overnames worden een belangrijk onderdeel van onze strategie, net zoals nieuwe markten. Collibra heeft sinds kort een kantoor in Australië, we zijn een globaal bedrijf. Commercieel zal het zwaartepunt wel nog even in Verenigde Staten liggen. Dat is de grootste markt, met de grootste klanten. In onze organisatie zullen onze kantoren in de Verenigde Staten en België de belangrijkste blijven. De sales en de marketing zitten grotendeels in New York, onderzoek en ontwikkeling in Brussel."

Uw investeerders hebben al succesvolle exits gehad, met onder meer Adyen en Cloudera.

VAN DE MAELE."Er is boutade dat een start-up al gewonnen heeft als hun investeerders niets slechts doen. Maar wij zitten in een gunstigere situatie. Onze investeerders hebben veel ervaring om bedrijven te doen excelleren. Ze leggen de lat hoog, maar dat doen we zelf ook. Daardoor spelen we in een klasse van bedrijven die onafhankelijk kunnen blijven. Eventueel via een beursgang, maar dat is nog niet aan de orde."

Wat doet u het liefst? Verkopen of met het product bezig zijn?

VAN DE MAELE."Van nature ben ik meer een product-CEO, maar ik besefte vanaf de opstart van Collibra dat een bedrijfsleider niet alleen gefocust mag zijn op onderzoek en het product. Zonder sales is er geen bedrijf. Ik heb bijzonder veel bewondering en waardering voor geboren verkopers. Voor mij is Collibra één groot leerproces, en hoe sneller we leren, hoe succesvoller we zijn. De leercurve is natuurlijk wel soms steil. Zeker omdat een CEO bij elke grote sprong - van 200 naar 400 medewerkers, en straks naar 600 of zelfs 900 - voor een fundamenteel ander bedrijf komt te staan."

Wat doet het bedrijf?

Collibra heeft een softwareplatform voor het efficiënt beheren en ontsluiten van data. Tegelijk vergemakkelijkt het de controle op de kwaliteit en de correcte verwerking van die data. Dat is een groot aandachtspunt, nu bedrijven data als een waardevolle grondstof zien en ze moeten voldoen aan strengere regelgeving, zoals de GDPR. Collibra verkoopt zijn oplossing als software-as-a-service, via een abonnementsformule, aan bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren.

Vandaar de keuze

Collibra heeft een indrukwekkende klantenportefeuille, waaronder de grootste financiële instellingen ter wereld en defensiebedrijven. Onder zijn investeerders zitten klinkende namen als Index Ventures, Battery Ventures en Iconiq Capital. Die laatste is de vermogensbeheerder van Marc Zuckerberg en andere techmiljardairs. Battery en Iconiq investeerden samen meer dan 100 miljoen dollar in het Belgische bedrijf.

Het markantste feit van het afgelopen jaar

"De snelle groei van onze organisatie", zegt Van de Maele. "Het team is dit jaar met verdubbeld tot 400. In een kleine twee jaar zijn we verdriedubbeld. Ik vind het een zeer leuke uitdaging die snelle uitbreiding te managen en een bedrijfscultuur te onderhouden waarin alle neuzen in dezelfde richting staan."

De belangrijkste uitdaging

"Ons product is matuur, maar we moeten zowel op de commercialisering als op de ontwikkeling blijven inzetten en er blijven in investeren. We moeten ons product blijven verbeteren, maar Collibra staat vooral voor een nieuw hoofdstuk. We moeten evolueren naar een platform met meerdere producten. We moeten ons heruitvinden om ons marktleiderschap te verstevigen. Tegelijk mogen wij bij die diversificatie onze strategie niet laten vertroebelen. De rode draad blijft ervoor zorgen dat klanten hun data beter kunnen vinden, ontsluiten en vertrouwen."