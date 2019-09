analyse

Farma pokert met Pia

Bert Lauwers

Het spectaculaire prijskaartje voor het geneesmiddel dat baby Pia moet redden, heeft een tsunami van verontwaardiging over de farmasector op gang gebracht. En terecht, want op die manier stevenen we af op een infarct van de gezondheidszorg.

Dat nieuwe geneesmiddelen peperduur zijn, is niet nieuw. Maar we zijn er telkens pas echt verontwaardigd over als ouders van zieke kinderen naar de media trekken of opvallende geldinzamelacties starten. Dat was bijvoorbeeld een handvol jaren geleden ook al het geval met de kleine Viktor, die leed aan een zeldzame immuunziekte. Viktor kon worden gered met het peperdure medicijn Soliris van het farmabedrijf Alexion, een behandeling die 18.000 euro per maand kostte. Na heel wat getouwtrek met het bedrijf werd de terugbetaling goedgekeurd.

