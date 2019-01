Expert Jan De Kerpel over de recente biotechovernames: 'Geen haast bij overname Galapagos'

Wat zijn de gevolgen van die deals voor de Belgische biotechbedrijven?

JAN DE KERPEL. "De deal van Lilly en Loxo is relevanter voor de Belgische scene dan die van BMS en Celgene. Loxo is een bedrijf dat, net als Belgische spelers als argenx en Galapagos, nog geen product op de markt heeft, maar toch wordt gekocht met een premie van 68 procent op de laatste slotkoers voor de aankondiging. Meer algemeen kan je ook stellen dat big pharma nog altijd heel sterk geïnteresseerd is in fusies en overnames, en dat zal zo blijven. Bovendien worden nog altijd hoge overnamepremies betaald en blijft kank...