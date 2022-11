Een verrassende wissel aan de top bij entertainmentconcern Disney: voormalig CEO Bob Iger keert terug aan het hoofd van het bedrijf en zal Disney nog twee jaar leiden. Hij vervangt Bob Chapek, die het twee jaar geleden van Iger overnam en nu ontslag neemt.

Dat heeft het bedrijf in de nacht van zondag op maandag laten weten.

Iger was voordien al 15 jaar lang topman van Disney. Zijn vertrek, begin 2020, kwam als een donderslag bij heldere hemel.

Bedoeling is dat de 71-jarige Bob Iger met een strategie voor 'hernieuwde groei' op de proppen komt, aldus Disney. Hij zal ook samen met de raad van bestuur proberen om een opvolger voor zichzelf te vinden.

In een mededeling van het bedrijf zegt Susan Arnold, voorzitter van de raad van bestuur, dat Iger uniek gepositioneerd is om Disney 'door een steeds complexere periode van transformatie in de industrie' te loodsen.

Waarom Bob Chapek vertrekt, is niet geweten. Disney gaf enkel mee dat hij zijn functie heeft neergelegd en bedankte Chapek, die net voor het uitbreken van de coronacrisis aan het roer van het imperium kwam te staan, voor de bewezen diensten.

