Bob Iger, zonder meer de machtigste man van Hollywood, stopt met onmiddellijke ingang als CEO van de media-entertainmentreus Walt Disney. Zelfs voor veel werknemers van de groep kwam dat nieuws als een donderslag bij heldere hemel.

Bob Iger, na stichter Walt Disney de tweede meest belangrijke persoon in de geschiedenis van het conglomeraat, zou pas eind 2021 stoppen als CEO. Speculatie dat acute gezondheidsproblemen of een late gooi naar het Amerikaanse presidentschap die beslissing zouden hebben bespoedigd, werd meteen in de kiem gesmoord. Vier jaar geleden overwoog Iger al eens in de race naar het Witte Huis te stappen. De onthutsing over zijn vervroegde afscheid als CEO geeft evenwel aan hoe belangrijk Iger, bijgenaamd de koning van Hollywood, is geweest voor Disney.

Toch is het niet meer dan logisch dat hij vroeger dan verwacht een stap opzij doet. Hoewel Disney zorgvuldig vermijdt het over zijn leeftijd te hebben, vierde Iger eerder deze maand wel zijn 69ste verjaardag. Zijn afscheid als CEO had hij al drie keer uitgesteld. De man pakt overigens niet zomaar zijn biezen. Als uitvoerend voorzitter zal hij zijn opvolger tot eind volgend jaar chaperonneren. Die opvolger heet Bob Chapek. Hij was tot nu toe verantwoordelijk voor de pretparkafdeling, de reisactiviteiten, de licentiedivisie, de winkels en e-commerce van Disney.Iger vindt de timing ideaal voor de transitie, die de raad van bestuur volgens hem al geruime tijd voorbereidde. In een gesprek met CNBC wijst Iger erop dat Chapek zich heeft onderscheiden als topman van de pretparkendivisie, toen die het grootste investerings- en expansieprogramma ooit uitvoerde. Zo werd onder Chapek het Sjanghai Disney Resort succesvol geopend en werd ook zwaar geïnvesteerd in Disneyland Parijs.Bevrijd van de dagelijkse leiding van het imperium, kan Iger nu volop focussen op het uitrollen van Disney+, waarmee de groep de strijd tegen andere wereldwijde streamingdiensten als Netflix wil winnen. Bovendien wil Iger naar eigen zeggen meer tijd om de creatieve inspanningen van de groep in goede banen te leiden. "En dat lukt niet als ik de groep ook dagelijks moet leiden", stelt Iger, die eerder vaak het belang van innovatie onderstreepte. 'Innoveer of sterf', is overigens zijn mantra.Zijn opvolger Chapek mag zich dus onder meer bezighouden met de verdere integratie van 21st Century Fox. De monsterovername van die legendarische filmstudio in maart vorig jaar, voor 63 miljard euro, was de zoveelste meesterzet van Iger. Daarmee legde hij de funderingen voor de succesvolle lancering van Disney+ in november vorig jaar. Door de overname verwierf Disney niet alleen de Avatar- en X-Men-franchises, maar kon het ook het rijke film- en tv-aanbod van Fox toevoegen aan de eigen streamingdiensten Hulu en Disney+. Het familie-vriendelijke Disney+ teert slechts gedeeltelijk op de oude Fox-catalogus, maar Netflix moet duidelijk vrezen voor zijn marktleiderschap. In de eerste drie maanden wist Disney+ al 28,6 miljoen abonnees te strikken, veel meer dan verwacht. Analisten hadden gerekend op maximaal 20 miljoen abonnees tegen eind 2020. En dat terwijl Disney+ nog niet in Europa te zien is, met uitzondering van Nederland. België is pas deze zomer aan de beurt.En zeggen dat openlijk werd getwijfeld aan de capaciteiten van Iger, toen die vijftien jaar geleden Michael Eisner opvolgde. Eisner moest onder druk van Roy Disney, het neefje van stichter Walt Disney, ophoepelen als CEO. Iger was onder Eisner opgeklommen tot COO en president van Disney. Maar er werd gevreesd dat hij de creatieve armoede, die er onder Eisner bij Disney was ingeslopen, niet zou kunnen verhelpen. Maar Iger zette vriend en vijand een neus door al kort na zijn aanstelling Pixar, de animatiestudio van Steve Jobs, over te nemen. Na de succesvolle integratie van Pixar, waagde hij zich aan een tweede miljardenovername. Hij haalde de rechten binnen op het Marvel-universum, met ronkende stripnamen als Iron Man en Thor. En acht jaar geleden kocht hij de rechten op de Star Wars-franchise van George Lucas.De rist succesvolle overnames maakte van de in Brooklyn, New York geboren Iger een van de meest gerespecteerde CEO's. Zo werd hij vorig jaar nog door het magazine Time verkozen tot zakenman van het jaar. Onder zijn leiding steeg de aandelenkoers van Disney met bijna 500 procent en groeide de winst met zowat 335 procent. Als CEO creëerde Iger ook ruim 70.000 nieuwe banen. Iger, die 45 jaar geleden zijn carrière startte bij het televisienetwerk ABC voor een weekloontje van 135 euro, werd niet alleen een van de meest invloedrijke maar ook een van de rijkste CEO's. Het zakenblad Forbes schat zijn vermogen op 630 miljoen euro. Al zullen velen het hem gunnen. Iger staat bij zijn collega's bekend als een aimabele leider, en wordt geprezen voor de manier waarop hij zijn miljardendeals afhandelde. "Ik heb letterlijk nooit iemand iets slechts over hem horen zeggen en ik heb nooit iets gemeens gezien bij hem", liet miljardair David Geffen vorig jaar over Iger optekenen in The New York Times. "Eerbaar, slim, succesvol én een geweldige kerel zijn, is overal ongewoon, maar zeker in de entertainmentbusiness. Hij is alleen in die categorie." Het zal allemaal niets veranderen aan de beslissing van Iger om eind 2021 definitief afscheid te nemen. "Ik ben 45 jaar bij dit bedrijf geweest, en was vijftien jaar CEO. Het was a fun run."