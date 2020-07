De economische activiteit in Europa neemt weer toe na een forse terugval tijdens de lockdown.

De economische activiteit in de Europese privésector is voor het eerst sinds februari weer toegenomen, blijkt uit de maandelijkse peiling van het Britse onderzoeksbureau IHS Markit.

De zogenaamde PMI-index klokt in juli af op 54,8 tegenover 48,5 een maand eerder. Door die toename met 6,3 punten bereikt de index het hoogste peil in twee jaar. Een score boven de 50 wijst op groei, een score daaronder op een krimp.

De inkoopmanagersindex die de industriële activiteit peilt, sluit in juli af op 51,1 tegenover 47,4 in juni. De index voor de dienstensector doet het nog beter en stijgt met 6,8 punten tot 55,1.

Eurozone flash #PMI signalled a strong growth in activity during July, up to a 2-year high of 54.8 (48.5 in June) as economies continued to reopen. Job losses remained widespread though as firms scaled back capacity. Read more: https://t.co/gvm9VkRSIz pic.twitter.com/IXzznj64eG — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) July 24, 2020

'Bedrijven melden een bemoedigende start in het derde kwartaal', zegt Chris Williamson, hoofdeconoom van IHS Markit, in een toelichting. 'De toename van de productie bereikte het hoogste peil in twee jaar dankzij de versoepeling na de lockdown en de heropening van de economie'. 'Ook de vraag toonde tekenen van herstel, waardoor het banenverlies getemperd kon worden', aldus Williamson.

Maar de hoofdeconoom van IHS Markit waarschuwt dat het flinke herstel van korte duur kan zijn. 'Bedrijven vrezen dat de onderliggende vraag te laag is om de hogere productie te ondersteunen, waardoor nog meer banen geschrapt zullen worden', klinkt het.

