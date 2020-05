Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) lanceert een crisisprogramma van 60 miljoen euro. Dat zal onder meer innovatieve projecten ondersteunen, die helpen de coronapandemie het hoofd te bieden.

De fondsen uit het donderdag gelanceerde EIT Crisis Response Initiative zijn bedoeld voor Europese onderzoekers en ondernemers in de vuurlijn van de crisis. Het gaat om extra budgetten. Ze moeten innovaties ondersteunen die al eind 2020 tot concrete resultaten kunnen leiden. De extra middelen moeten voorts een antwoord bieden op de economische en sociale uitdagingen die de covid-19-epidemie voor de Europese innovatie opwerpt.

Start-ups, scale-ups en kmo's die hun innovatietraject in de problemen zien komen door de impact van de pandemie, kunnen een beroep doen op het nieuwe initiatief. Bovendien richt het EIT zich met de financiering voor Pandemic Response Projects specifiek op de ondersteuning van nieuwe innovatieprojecten die de pandemie het hoofd moeten helpen te bieden.

"Covid-19 is meer dan een gezondheidscrisis", zegt Dirk Jan van den Berg, de bestuursvoorzitter bij EIT. "De pandemie noodzaakt mensen hun gedrag op een aantal gebieden grondig te wijzigen. Daar ligt ruimte voor relevante innovaties, die we met dit extra budget helpen lanceren. Ik geloof in de veerkracht van onze ondernemers. Met dit initiatief helpt EIT hen te focussen op een gezondere, groenere en duurzamere toekomst."

Sinds 2008 heeft EIT zich opgeworpen als een belangrijke schakel in het Europese innovatiebeleid. Dat doet het door innovatie te promoten in thematische netwerken, waarin zowel bedrijven, onderzoekslabo's als onderwijsinstellingen zich thuis kunnen voelen. Momenteel telt het EIT al acht zulke netwerken. Samen gaat het om meer dan 2000 partners uit alle hoeken van Europa. Samen zitten die in ruim 60 innovatiehubs. Dat heeft al geleid tot meer dan 6000 banen, 900 producten en 1,5 miljard investeringen in EIT-initiatieven. Het nieuwe meerjarenbudget van het EIT, voor de periode 2021-2027, bedraagt 3 miljard euro.

