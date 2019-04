De Europese Commissie heeft donderdag de overname van Armonea, een van de grootste uitbaters van rusthuizen in ons land, door de Franse groep Colisée goedgekeurd.

Volgens het uitvoerende orgaan van de Europese Unie stelt er zich geen mededingingsprobleem, 'gezien de erg beperkte impact op de marktstructuur'.

Halfweg februari raakte bekend dat Armonea, een van de grootste uitbaters van rusthuizen in ons land, met de Franse sectorgenoot Colisée een nieuwe aandeelhouder had gevonden. Armenea en Colisée willen op die manier de vierde grootste Europese speler in ouderenzorg worden.

De families van Spoelberch en Van den Brande, aandeelhouders van Armonea, hadden al toegezegd te investeren in de nieuwe groep.

Armonea telt meer dan honderd rusthuizen, vooral in België maar ook in Spanje en Duitsland, en stelt ongeveer 6.500 mensen tewerk. Colisée is actief in Frankrijk, Italië en Spanje. De nieuwe groep bezit in totaal meer dan 270 woonzorgcentra, met plaats voor 26.800 bewoners - en telt meer dan 18.350 personeelsleden