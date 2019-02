Lode Van den Brande over de toekomst van Palmyra Brands: 'Armonea staat niet te koop'

De discrete Antwerpse familie Van den Brande, eigenaar van de holding Palmyra Brands en mede-eigenaar van de seniorenzorggroep Armonea, laat zelden in haar kaarten kijken. Maar te midden van speculatie over een verkoop van Armonea, geeft Lode Van den Brande, de CEO van Palmyra Brands, inzage in de toekomstplannen van de familiale holding. Die speculatie wordt gevoed door het vertrek van Frédéric de Mévius als voorzitter en aandeelhouder van Verlinvest, de partner van Palmyra Brands in Armonea.

...