Europa legt Mastercard monsterboete op van 570 miljoen euro

Volgens de Europese Commissie heeft Mastercard de regels overtreden rond misbruik van een dominante positie. Het bedrijf zou handelaars namelijk de toegang verhinderd hebben tot goedkopere verwerkingskosten.

De regels van Mastercard hielden in dat het land waarin een handelaar gevestigd is, bepalend is voor de 'interchange fee', die de bank van de handelaar moet betalen aan de bank van de kaarthouder. Voor 2015 waren er tussen landen in Europa grote verschillen. Handelaars in landen met hoge kosten werden verhinderd om de diensten te gebruiken in landen met lage kosten. 'Dit heeft geleid tot hogere prijzen voor handelaars en consumenten, tot beperkte grensoverschrijdende concurrentie en tot kunstmatige segmentatie van de eenheidsmarkt', klinkt het bij Europa.

De Commissie benadrukt wel dat Mastercard de praktijken stopgezet heeft en volledig samengewerkt heeft met Europa. Omwille van die samenwerking werd de boete met 10 procent verlaagd.