De coronacrisis heeft onze aanvoerketens ontwricht. Denk maar aan de mondmaskers en de farmaceutische ingrediënten die van China moeten komen, of de tekorten aan halfgeleiders die fabrieken doen stilvallen. Europa had zich laten verleiden door de valse gemakken van de globalisering en maakte nu kennis met de gevaren ervan, luidde het. We zijn te afhankelijk van producten uit andere continenten, en dat maakt ons kwetsbaar.

Maar hoe kwetsbaar is Europa? Een rapport van de Europese Commissie vindt slechts 34 producten met 'een laag potentieel voor diversificatie en substitutie door EU-producten', zonder Europese alternatieven dus. Die 34 producten zijn goed voor 0,6 procent van de totale waarde van de ingevoerde goederen in de Europese Unie. Het gaat om een twintigtal ruwe grondstoffen en chemicaliën, de rest zijn farmaceutische ingrediënten en andere gezondheidsgerelateerde producten.

Uiteraard gaat kwetsbaarheid niet alleen over de beschikbaarheid van producten, stelt het rapport. Europa moet ook oppassen voor de afhankelijkheid van buitenlandse technologie. Het vermogen om bijvoorbeeld grote hoeveelheden data te verwerken in de cloud wordt cruciaal voor onze economie, maar Europa heeft geen bedrijven van betekenis in cloudinfrastructuur en clouddiensten. Amerikaanse reuzen zoals Amazon, Microsoft, Google, IBM en Salesforce delen hier de lakens uit. "Het grootste Europese bedrijf in clouddiensten is goed voor minder dan 1 procent van de omzet op de Europese markt", aldus het rapport.

Er is ook goed nieuws: in technologieën tegen de klimaatopwarming, zoals waterstoftechnologie, staat Europa wel sterk.

