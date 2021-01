De Europese Commissie heeft een akkoord bereikt met BioNTech en Pfizer, de ontwikkelaar en producent van het eerste coronavaccin dat op de Europese markt werd toegelaten, om het contract voor de 27 lidstaten te verdubbelen tot 600 miljoen vaccins.

'We hebben momenteel toegang tot 300 miljoen dosissen van het vaccin van BioNTech/Pfizer. We hebben nu een akkoord om het contract uit te breiden, zodat we tot 300 miljoen extra dosissen kunnen aankopen. We verdubbelen dus het aantal vaccins', aldus voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech werd al goedgekeurd in de EU. Er zijn dus geen bijkomende onderhandelingen nodig en de lidstaten gebruiken het reeds in hun vaccinatiecampagne. De aanvullende bestelling houdt in dat 75 miljoen dosissen vanaf het tweede trimester beschikbaar zullen zijn. De rest volgt in het derde en vierde trimester, aldus nog Ursula von der Leyen.

De Europese Commissie stelt de lidstaten voor om bijkomend 200 miljoen dosissen te kopen van het coronavaccin van BioNTech en Pfizer, met de mogelijkheid om nog eens 100 miljoen dosissen te bekomen, luidt het in de mededeling van de Commissie. Daardoor kan de EU in totaal tot 600 miljoen dosissen kopen van het vaccin dat nu al in heel de Unie gebruikt wordt.

Nous avons accès à 600 millions de doses du vaccin #BioNTech/@pfizer – 2 fois la quantité initiale. Cela va accélérer la vaccination en Europe.



En tout, nous avons obtenu 2,3 milliards de doses des vaccins les plus prometteurs pour l’Europe et nos pays voisins #StrongerTogether pic.twitter.com/lZgXfvu7Zq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2021

2,3 miljard dosissen

De EU beschikt over een breed gamma van vaccins, gebaseerd op verschillende technologieën besteld. Ze heeft tot nu zicht op 2,3 miljard dosissen van vaccins die nog in ontwikkeling zijn voor Europa en de buurlanden, luidt het nog.

Behalve het vaccin van BioNTech/Pfizer kreeg het vaccin van Moderna op 6 januari groen licht van de Europese Commissie. Daarvan heeft de EU er 160 miljoen van besteld (80 miljoen, met een optie voor nog eens 80 miljoen). Daardoor kunnen de 27 lidstaten rekenen op 'voldoende dosissen om 380 miljoen Europeanen te vaccineren, of meer dan 80 procent van de bevolking', benadrukte von der Leyen vrijdag. Andere vaccins zouden op korte termijn moeten worden goedgekeurd.

Het vaccin van BioNTech/Pfizer moet in twee dosissen toegediend worden met drie weken interval, maar dient bewaard te worden op zeer lage temperatuur: -70 graden. Het kreeg op 21 december een voorlopige goedkeuring.

'We hebben momenteel toegang tot 300 miljoen dosissen van het vaccin van BioNTech/Pfizer. We hebben nu een akkoord om het contract uit te breiden, zodat we tot 300 miljoen extra dosissen kunnen aankopen. We verdubbelen dus het aantal vaccins', aldus voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech werd al goedgekeurd in de EU. Er zijn dus geen bijkomende onderhandelingen nodig en de lidstaten gebruiken het reeds in hun vaccinatiecampagne. De aanvullende bestelling houdt in dat 75 miljoen dosissen vanaf het tweede trimester beschikbaar zullen zijn. De rest volgt in het derde en vierde trimester, aldus nog Ursula von der Leyen.De Europese Commissie stelt de lidstaten voor om bijkomend 200 miljoen dosissen te kopen van het coronavaccin van BioNTech en Pfizer, met de mogelijkheid om nog eens 100 miljoen dosissen te bekomen, luidt het in de mededeling van de Commissie. Daardoor kan de EU in totaal tot 600 miljoen dosissen kopen van het vaccin dat nu al in heel de Unie gebruikt wordt. De EU beschikt over een breed gamma van vaccins, gebaseerd op verschillende technologieën besteld. Ze heeft tot nu zicht op 2,3 miljard dosissen van vaccins die nog in ontwikkeling zijn voor Europa en de buurlanden, luidt het nog. Behalve het vaccin van BioNTech/Pfizer kreeg het vaccin van Moderna op 6 januari groen licht van de Europese Commissie. Daarvan heeft de EU er 160 miljoen van besteld (80 miljoen, met een optie voor nog eens 80 miljoen). Daardoor kunnen de 27 lidstaten rekenen op 'voldoende dosissen om 380 miljoen Europeanen te vaccineren, of meer dan 80 procent van de bevolking', benadrukte von der Leyen vrijdag. Andere vaccins zouden op korte termijn moeten worden goedgekeurd. Het vaccin van BioNTech/Pfizer moet in twee dosissen toegediend worden met drie weken interval, maar dient bewaard te worden op zeer lage temperatuur: -70 graden. Het kreeg op 21 december een voorlopige goedkeuring.