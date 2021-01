Stellen dat we het vaccineren slecht aanpakken in ons land, is een brug te ver.

Onze overheid en experts opteren voor zekerheid en voorzichtigheid, tot alle procedures zijn getest en op punt staan, om dan zo snel mogelijk de nodige tandjes bij te steken. Dat zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

De kritiek op de voorzichtige start van de coronavaccinatiecampagne zwelt zienderogen aan. Niet alleen in ons land, maar ook in onze buurlanden. Dat een land als Israël met veel poeha laat weten dat het in sneltreinvaart zijn bevolking aan het vaccineren is, leidt in onze contreien tot heel wat tandengeknars en onbegrip. Alleen is dat appelen met peren vergelijken. Israël heeft zijn vaccins veel duurder aangekocht dan de Europese Unie, heeft al lang een bijzonder efficiënt gedigitaliseerd gezondheidssysteem, kent door zijn verleden wat van een grootscheepse crisisaanpak, en heeft met Benjamin Netanyahu een premier die alles op alles zet om in maart te worden herverkozen en hoopt dat met een succesvolle vaccinatiecampagne te kunnen forceren.

Onder meer de werkgeversorganisatie Voka roept bij ons op tot een versnelde uitrol van de vaccinatiecampagne. Extra druk op de overheidsketel is mooi meegenomen. Uiteraard moeten we onze ploeg van 11 miljoen Belgen zo snel mogelijk vaccineren tegen covid-19. Liever vandaag nog dan morgen. Maar stellen dat we het vaccineren slecht aanpakken in ons land, is meer dan een brug te ver.

Iedereen lijkt al te zijn vergeten dat we er in de herfst nog van uitgingen dat we ten vroegste vanaf maart zouden kunnen vaccineren. Gelukkig hebben producenten als Pfizer/BioNTech alle prognoses geklopt, dankzij de gigantische risico's die ze hebben genomen door al vroeg in de testfase te starten met de productie van vaccins. De keerzijde van die medaille is dat de snelheid waarmee de vaccins ontwikkeld zijn, ook de weerstand ertegen voedt. Uit een rondvraag door het Belang van Limburg blijkt dat tot een vijfde van het personeel in de woon-zorgcentra zich niet wil laten vaccineren. Dat is tekenend, al is het lang geen Belgisch fenomeen. Een recente enquête van de Franse overheid toonde aan dat nog amper 40 procent van de ondervraagden van plan is zich te laten inenten.

Daarom opteren onze overheid en experts voor zekerheid en voorzichtigheid, tot alle procedures zijn getest en op punt staan, om dan zo snel mogelijk de nodige tandjes bij te steken. De vaccinoloog Pierre Van Damme legde de voorbije dagen de vinger op de zere plek. Er zijn al gevallen bekend van het toedienen van een overdosis en van waardeloos geworden vaccins. Zulke situaties moeten we absoluut verwijden. Ze zijn koren op de molen van de tegenstanders van vaccinaties. Als we al een les is kunnen halen uit de aanpak in Israël, dan is het wel dat de overheid daar snel sterk heeft ingezet op een voorlichtingscampagne over het belang van het vaccin en op sociale media met scherp heeft geschoten op de antivaccinatiebeweging.

We hebben het nieuwe jaar helaas ingezet met een rondje zwartepieten over de vaccins. Volgens de enen blinkt onze overheid uit in haar gebrek aan organisatietalent. Volgens anderen heeft de Europese Commissie er een potje van gemaakt door niet sneller massaal in te zetten op het eerst goedgekeurde vaccin van Pfizer/BioNTech. Ook die kritiek slaat nergens op.

Europa heeft zijn gezond verstand laten spreken door in te tekenen op het aanbod van een handvol vaccinproducenten. Virologen en vaccinontwikkelaars hebben eerder in deze pandemie vaak genoeg aangegeven dat sommige potentiële vaccins mogelijk de eindmeet niet zouden halen. Ook Pfizer oogstte al kritiek, omdat het minder vaccins zou hebben geleverd dan het beloofd had. Alsof het daar baat bij zou hebben. Er zijn voldoende vaccins om de vaccinatiecampagne in de woon-zorgcentra uit te rollen. En weldra zijn hier ook andere vaccins beschikbaar. Stop dus met dit spelletje zwartepieten. Niemand wint erbij.

