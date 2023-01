De Belgische olietankerrederij Euronav legt zich niet neer bij de beslissing van de Noorse sectorgenoot Frontline om af te zien van hun geplande fusie. Dat laat het bedrijf woensdag weten in een mededeling.

Frontline maakte maandag bekend dat ze afziet van de fusieplannen met Euronav. De Antwerpse oprichtersfamilie Saverys had zich verzet tegen het in april aangekondigde samengaan en bouwde zijn belang in Euronav - via rederij CMB en het investeringsvehikel Saverco - weer op om de fusie te kunnen blokkeren.

Volgens Euronav heeft de 'eenzijdige actie' van Frontline 'geen basis in de combinatieovereenkomst" die beide bedrijven in juli ondertekenden. De Noren geven "geen afdoende reden' voor hun beslissing om de deal te laten varen, terwijl Euronav naar eigen zeggen al zijn verplichtingen nakwam en 'alles deed wat in haar macht lag om deze transactie tot een goed einde te brengen'.

De raad van bestuur en de directie van Euronav bekijken nu hun opties en beloven 'passende maatregelen' om de belangen van de rederij 'en haar belanghebbenden' te beschermen. Ze overwegen daarbij ook rechtszaken of arbitrageprocedures.

Via CMB benadrukte de familie Saverys dinsdagavond opnieuw dat de fusie tussen Euronav en Frontline "zou hebben geleid tot een onwerkbare en waardevernietigende situatie voor beide vennootschappen". De grootste aandeelhouder riep de raad van bestuur op tot een discussie over de te varen koers bij Euronav en zei dat "een wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur" nodig is.

Tijdens de algemene vergadering van Euronav in mei had de familie Saverys al geprobeerd om drie onafhankelijke bestuurders aan te stellen in de vijfkoppige raad van bestuur (Ludovic Saverys, Patrick De Brabandere en Bjarte Boe), maar ze ving toen bot. Geen van de drie kreeg een mandaat.

Euronav benadrukte woensdag dat het "een constructieve dialoog" zal blijven onderhouden met zijn aandeelhouders.

In afwachting van de mededeling werd de beursnotering van Euronav woensdag ruim een uur geschorst.

