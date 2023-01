Nu de geplande fusie tussen de Belgische olietankerrederij Euronav en de Noorse sectorgenoot Frontline is afgesprongen, vraagt de Antwerpse oprichtersfamilie Saverys een herschikking van de raad van bestuur van Euronav.

Via rederij CMB en het investeringsvehikel Saverco is de familie de grootste aandeelhouder van het Belgische bedrijf.

Frontline en Euronav kondigden hun fusieplannen in april vorig jaar aan. De familie Saverys toonde zich vanaf het begin een tegenstander en verhoogde zijn belang in Euronav tot net geen 23 procent van de aandelen en 25 procent van de stemrechten.

'Een fusie van Euronav zou dus steeds de steun van CMB nodig hebben gehad', benadrukt de rederij dinsdag in een reactie. CMB zegt dat het akte neemt van de beslissing van Frontline om af te zien van de fusie.

Het herhaalt zijn standpunt dat een samengaan 'zou hebben geleid tot een onwerkbare en waardevernietigende situatie voor beide vennootschappen'. De familie Saverys stuurt bij Euronav aan op een koerswijziging richting vergroening.

Nu vraagt CMB 'een discussie met de raad van bestuur van Euronav over de toekomstige strategie' van de olietankerrederij. Het afspringen van de deal met Frontline 'noodzaakt een wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur', luidt het bovendien. CMB zegt daarbij 'constructief' in dialoog te willen gaan.

Tijdens de algemene vergadering van Euronav in mei had de familie Saverys al geprobeerd om drie onafhankelijke bestuurders aan te stellen in de vijfkoppige raad van bestuur (Ludovic Saverys, Patrick De Brabandere en Bjarte Boe), maar ze ving toen bot. Geen van de drie kreeg een mandaat.

