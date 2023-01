De Belgische olietankerrederij Euronav heeft een procedure opgestart met als doel de opschorting van de opzegging van een fusieakkoord door zijn Noorse concurrent Frontline. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Frontline maakte vorige week bekend dat ze afziet van de fusieplannen met Euronav. De Antwerpse oprichtersfamilie Saverys had zich verzet tegen het in april aangekondigde samengaan en bouwde zijn belang in Euronav - via rederij CMB en het investeringsvehikel Saverco - weer op om de fusie te kunnen blokkeren.

Euronav had na de mededeling van Frontline "passende maatregelen" beloofd om de belangen van de rederij te beschermen. De rederij meent dat Frontline geen reden had om de fusie op te blazen.

Die maatregelen worden nu concreet: het bedrijf start een arbitrageprocedure. Dinsdag werd een aanvraag ingediend voor "dringende voorlopige en bewarende maatregelen met betrekking tot de eenzijdige actie van Frontline" om de combinatieovereenkomst te beëindigen, luidt het in een persbericht.

