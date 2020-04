Etienne Davignon: 'Brussels Airlines krimpt met 25 tot 30 procent na de crisis'

De voorzitter van Brussels Airlines, Etienne Davignon, verwacht dat de luchtvaartmaatschappij overheidssteun krijgt als gevolg van de coronacrisis, maar het bedrijf zal onvermijdelijk moeten afslanken.

'De onderhandelingen zijn aan de gang en zijn eerder positief', zegt voorzitter Davignon vrijdag in een interview met La Libre Belgique. De omvang van de overheidssteun en de modaliteiten ervan moeten nog bepaald worden. Er is sprake van een bedrag van 300 miljoen euro.

Een nationalisering van Brussels Airlines vindt Davignon geen goed idee. 'Wat zou Brussels Airlines helemaal alleen doen na de crisis?', zegt hij. En moederbedrijf Lufthansa wil Brussels Airlines ook niet kwijt. 'De Duitsers zijn bereid om ons te helpen en het feit dat ze actief deelnemen aan de onderhandelingen met de Belgische staat is meer waard dan alle geruchten', aldus Davignon.

Wel gaat Brussels Airlines zijn herstructurering moeten 'intensifiëren' op vraag van Lufthansa. Het is onvermijdelijk dat het Belgische bedrijf kleiner zal zijn na de crisis, 25 tot 30 procent kleiner, volgens de voorzitter. 'We gaan er alles aan doen om ontslagen te vermijden, maar we hebben niet alleen goed nieuws voor ons personeel de komende weken', aldus Davignon.

'Te vroeg'

In een reactie noemt minister De Croo het veel te vroeg om uitspraken te doen over Brussels Airlines en de mogelijke rol van de overheid. Een sterke luchtvaartsector is van strategisch belang voor ons land, en vanuit die optiek wordt de vraag van Brussels Airlines momenteel in detail onderzocht, aldus de minister. Dat houdt onder meer een grondige analyse in van de huidige kostenstructuur en er wordt nagegaan welke steun er is vanuit het moederbedrijf Lufthansa.

'Sowieso moet een evenwicht worden gevonden tussen verschillende belangen: het strategisch en economisch belang van een sterke luchtvaartcluster rond Brussels Airport, het belang van de duizenden werknemers dat de federale regering bijzonder ter harte neemt, en het belang van de Belgische staat', aldus minister De Croo. 'Die verschillende belangen kunnen enkel maar verzoend worden als er ook een stevig toekomstplan op tafel ligt voor Brussels Airlines'.

