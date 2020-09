Ethias lanceert een nieuw, volledig digitaal verzekeringsmerk: Flora. Daarmee wil de derde verzekeraar van het land vooral jongeren aanspreken. Het eerste product is een huurdersverzekering.

Philippe Lallemand, de CEO van Ethias, verklaarde vorige week nog in een gesprek met Trends dat immobilisme voor hem geen optie is: "Ethias moet bougeren. Wie zich enkel beperkt tot het innen van verzekeringspremies, zal opgegeten worden door de grote technologieplatformen zoals Google, Amazon, Facebook en Apple."

Consumenten bestellen een pizza en krijgen die een half uur later thuis geleverd. "Dat is de nieuwe wereld waarin we leven. De consumentenbehoeften zijn drastisch veranderd", beseft Lallemand. Daarom investeerde Ethias fors in een digitale strategie en creëerde de verzekeraar een innovatielaboratorium waar intrapreneurschap een kans krijgt.Daaruit komt nu Flora voort, een 100 procent digitaal verzekeringsmerk dat zich los van Ethias kan ontwikkelen. Flora mikt op de smartphonegeneratie, zegt hoofdverantwoordelijke Jessica Lion: "Jongeren die alles volledig via hun smartphone willen doen, van het afsluiten en het beheren van een verzekering, over vragen stellen tot het indienen van een schadeclaim."Dat betekent dat een snelle, eenvoudige en frictieloze dienstverlening nodig is. Daarom heeft Flora volgens Lion veel aandacht besteed aan de eenvoudige formulering van vragen en polisvoorwaarden. "We hebben de complexe taal van verzekeringsproducten omgezet in heldere en begrijpelijke taal. En natuurlijk is snelheid superbelangrijk. Niet enkel tijdens het onderschrijven van een verzekering, maar vooral bij het indienen en afhandelen van een schadeclaim. We hebben ons gespiegeld aan de snelheid waarmee je een verblijf kunt boeken via Airbnb."Lion wijst op het belang van een goede, soepele IT voor Flora. Ethias werkte daarvoor nauw samen met haar dochterbedrijf NRB, dat de Flora-app ontwikkelde. Het eerste product is een huurdersverzekering."Twee derde van de jongeren trekt eerst in een huurwoning vooraleer een eigen huis te kopen", legt Lion uit. "Een huurdersverzekering is vaak het eerste verzekeringsproduct waarmee ze geconfronteerd worden. Dat maakt het voor Flora een uitgelezen product om onze doelgroep te bereiken. Bovendien is het in Vlaanderen en Wallonië een verplichte verzekering, een eenvoudig product, niet duur en gemakkelijk af te sluiten."Tegen eind dit jaar hoopt Ethias met Flora 1500 huurdersverzekeringen te hebben afgesloten. Op lange termijn ligt de lat hoger. Flora mikt op 50.000 klanten tegen eind 2027. Tegen dan zouden er drie nieuwe producten gelanceerd moeten zijn. Daarbij wordt vooral gekeken naar verzekeringen in de woningsfeer. "Maar eerst gaan we dit product verder ontwikkelen", zegt Lion. "We gaan goed luisteren naar de vragen en de reacties van onze klanten, en waar nodig het product of de gebruikerservaring bijsturen."Volgens Lallemand past Flora perfect in de digitale strategie van de Ethias-groep: "De verzekeraar Ethias gelooft in een 'fygital'-aanpak. We behouden onze 38 kantoren voor klanten die fysieke contacten verkiezen of die niet voldoende digitale mogelijkheden hebben. Bij Flora is de aanpak 100 procent digitaal. Door nauwer samen te werken met NRB kunnen we onze digitale en data-competenties verder uitbouwen."