Erik Van Den Eynden vertrekt na drie jaar aan het hoofd van de grootbank ING België. Dat meldt De Tijd maandagavond op zijn website.

'Het is een persoonlijke beslissing', zegt Van Den Eynden in een reactie. Financieel directeur Hans De Muynck wordt interim-CEO tot een vervanger is aangeduid. De 52-jarige Antwerpenaar Van Den Eynden zegt dat zijn vertrek niets te maken heeft met een beslissing in het Amsterdamse hoofdkantoor van moeder ING en dat er geen conflict is. 'De groep wou dat ik bleef. Maar ik wou nieuwe oorden ontdekken en fun hebben.' Hij heeft nog geen nieuwe plannen. Van Den Eynden leidde de bank sinds maart 2017, net nadat zijn voorganger Rik Vandenberghe een zware herstructurering had aangekondigd. Van Den Eynden moest dat negatieve nieuws niet brengen, maar hij moest wel toezien op het verlies van 3.000 banen en de sluiting van honderden kantoren.