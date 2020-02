Een netwerkclub, maar dan met boeken. Zo kan je de Entrepreneurial Business Book Club omschrijven. In drie jaar heeft de club meer dan 200 betalende leden vergaard, in vijf landen.

Het is een donderdagavond, en in een Antwerpse coworkingspace begint een netwerkevent. Het publiek is divers. Marketeers staan er naast personal coaches en toekomstige leiders van familiebedrijven. Er komen enkele consultants voorbij die hun eigen start-up willen oprichten. Maar dit is geen regulier netwerkevent. In plaats van kaartjes uit te wisselen, delen de aanwezigen tips over hoe je efficiënter een audioboek beluistert. De avond draait niet rond een presentatie, maar rond het boek The 100 Dollar Startup van Chris Guillebeau. Dit is de Entrepreneurial Business Book Club of EBBC, een boekenclub voor ondernemers en andere zakenmensen. Op de leeslijst staan auteurs van businessboeken, zoals Simon Sinek en Peter Thiel. Lezen combineer je hier met het uitbouwen van professionele vaardigheden en veel netwerken. Het concept slaat aan. De EBBC is ontstaan in België, maar er zijn al afdelingen in Duitsland, Nederland, Luxemburg en Engeland. De boekenclub blijkt steeds populairder bij jonge en vaak ambitieuze lezers in België. "Dit is niet zomaar een netwerkevent, en ook geen gewone boekenclub", vertelt Colin Verhaegen, de oprichter van de EBBC en regionaal salesmanager bij de dataspecialist Collibra. "Lezen doen mensen thuis, en we geven geen samenvatting. We proberen de kennis van het boek om te zetten naar de praktijk. We lossen live cases op, dagen het boek uit en discussiëren." Tijdens elk event bespreekt de EBBC één boek. Van de aanwezigen wordt verwacht dat ze het boek gelezen hebben. Het event is een combinatie van netwerken, oefeningen die verband houden met het boek en korte praatjes door ondernemers of managers. Onlangs gaf Jonathan Berte, de CEO en oprichter van het techbedrijf Robovision, bijvoorbeeld een korte uitleg over wat artificiële intelligentie (AI) inhoudt. De EBBC werkt met een ledensysteem. Lid worden kost zo'n 60 euro per jaar. Als lid geef je een presentatie aan je afdeling met daarin drie boekentips. De events bijwonen is geen verplichting. Leden kunnen zich ook opwerken tot afdelingshoofd, en zelf leesavonden organiseren. Hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt, stelt Verhaegen: "We stimuleren zo veel mogelijk de community. Het is niet zoals een TEDx (event waar sprekers hun ideeën delen, nvdr) waar je twee uur passief naar experts luistert en kennis absorbeert. De leden worden verwacht iets terug te geven aan de community, bijvoorbeeld door boeken voor te stellen aan andere leden of door een sessie te hosten. Als je al die etappes doorlopen hebt, ben je een volwaardig lid van de community." De EBBC bestaat drie jaar en heeft afdelingen in acht steden: vier Belgische, Amsterdam, Luxemburg, Londen en München. Er zijn iets meer dan 200 betalende leden. Bijna elke donderdag is er wel ergens in België een leesavond. "We zijn begonnen in een klein vergaderzaaltje boven een Italiaans restaurant in Zaventem", lacht Colin Verhaegen. "Dat was kleinschalig, intens en gemoedelijk. Ik ben toch blij dat we nu plekken zoals coworkingruimtes gebruiken." Een van de leden is Lieze Belmans. Ze is financial controller bij de chocoladeproducent Barry Callebaut, na enkele jaren dienst bij Johnson & Johnson. "Ik werkte een jaar in Londen en ging daar regelmatig naar events over thema's als artificiële intelligentie of de digitale munt bitcoin", vertelt ze. "Zo begon ik non-fictie te lezen. Toen ik terugkeerde naar België, viel ik in een zwart gat op dat gebied." Zo kwam Lieze Belmans in contact met de EBBC. Sindsdien is ze lid, organiseert ze er mee evenementen en heeft ze er zelfs heel wat vrienden aan overgehouden. "Iedereen wil aan zichzelf werken, door bijvoorbeeld goede gewoontes in zijn leven in te bouwen en zijn perspectieven te verbreden. In de EBBC-community leren leden constant van elkaar bij." Daarnaast ligt de pretfactor vaak erg hoog, lacht Belmans. De boekenclub hielp haar professionele ontwikkeling ook vooruit. "Ik leerde hier bijvoorbeeld het belang van prioriteiten te stellen", vertelt Lieze Belmans. "Je moet je afvragen welke activiteiten een bedrijf echt voordelen opleveren. In plaats van bijvoorbeeld passief mails te beantwoorden, denk ik nu veel meer in termen van waardecreatie. Ik leerde ook veel over de menselijke psychologie, en hoe je het best met anderen in een team omgaat." Belmans heeft de boekenclub zelfs een verlengstuk gegeven binnen de bedrijfsmuren van Barry Callebaut. Ze heeft een bedrijfsbibliotheek opgericht. "Mijn generatie heeft het probleem dat we altijd online zijn", stelt ze. "Dankzij de EBBC ga ik bewuster om met mijn aandacht en ga ik af en toe ook offline, bijvoorbeeld om te lezen. Die gewoonte brengt een zekere balans en rust in mijn hoofd." Boeken hebben ook Colin Verhaegen geholpen in zijn carrière. "Ik zat in een job waarin ik erg snel groeide, maar ik had geen mentor", zegt hij. "Die mentoren vond ik in boeken. Lezen heeft een grote rol gespeeld in mijn groei." Verhaegen was niet altijd een boekenwurm. Dat is een van de redenen waarom hij de EBBC oprichtte. "Ik las vroeger nooit erg veel", vertelt hij. "Toen kwam ik in contact met het boek The Personal MBA. De boodschap daarvan is dat dat niemand eigenlijk 100.000 euro zou moeten betalen voor een MBA-programma, omdat zoveel goede informatie beschikbaar is op het internet en in boeken. Ik volgde die filosofie, maar die in de praktijk brengen is niet zo makkelijk." Dat heeft Verhaegen ertoe aangezet een leessysteem te bedenken dat sociaal is en voor groepsdruk zorgt. Is boekenkennis niet iets ouderwets, zeker voor ondernemers? "We leven in een kenniseconomie", reageert Verhaegen. "Terwijl heel weinig mensen actief kennis vergaren en in de praktijk brengen. Daarom is de EBBC perfect, want zo leer je op consistente basis nieuwe dingen, samen met anderen." Gevraagd naar zijn favoriete boek, noemt Verhaegen er enkele. Een van zijn favoriete auteurs is Simon Sinek. Zijn Begin met het waarom past de salesmanager van Collibra toe in haast alles wat hij doet. Ook Deel nooit het verschil, een boek van Chris Voss en Tahl Raz over onderhandelen, vindt hij een aanrader. Wat begon als een hobbyproject, blijft maar groeien. Colin Verhaegen droomt van afdelingen in elke stad in Europa: "Het levert mensen niet enkel meer kennis op, maar ook meer connecties en kansen. Mensen hebben bij de EBBC al banen gevonden, en er zijn start-ups, vriendschappen en zelfs relaties uit voortgekomen."