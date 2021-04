Engie lanceert als eerste een dynamisch elektriciteitstarief voor gezinnen. De stroomprijs schommelt elk uur en kan zelfs negatief zijn, bijvoorbeeld bij een overaanbod aan zonnestroom of windenergie. Vooral voor gezinnen met een groot elektriciteitsverbruik kan dat voordelig zijn, als ze hun stroomverbruik slim sturen.

Het dynamische tariefplan van Engie is alleen beschikbaar in Vlaanderen. Je moet ook beschikken over een digitale meter, die je stroomverbruik continu doorstuurt naar de leverancier. Wie kiest voor zo'n dynamisch tariefplan, betaalt een vaste vergoeding van net geen 115 euro per jaar. De stroomprijs zelf is variabel. "Elk uur kan het een ander tarief zijn. De precieze tarieven vind je telkens de dag op voorhand op onze website", zegt Nele Scheerlinck van Engie. Zelfs negatieve prijzen zijn mogelijk, als er een overaanbod aan elektriciteit is. Scheerlinck: "Op zulke momenten zullen wij als leverancier jou betalen om stroom te verbruiken."

De uurprijs is gekoppeld aan de Belgische elektriciteitsbeurs EPEX. Daar verhandelen energieleveranciers en producenten dagelijks stroompakketten. Industriële verbruikers hebben al langer contracten die inspelen op die soms sterk wisselende stroomprijzen. Maar voor particulieren is het tariefplan van Engie een primeur. "Het is vooral interessant voor wie veel stroom verbruikt", legt Scheerlinck uit. "En vooral als je een deel van je verbruik kan plannen of verschuiven naar goedkopere momenten. Een typisch voorbeeld is een gezin met een elektrische wagen. Gemiddeld verbruiken die zo'n 7000 kWh per jaar, wat veel is. Als je het opladen goed plant, kan je op jaarbasis zo'n 15 procent besparen tegenover een gewoon elektriciteitscontract."

Lees verder onder de video

In de software van een Tesla bijvoorbeeld kan je instellen wanneer de auto het goedkoopst kan laden. "Nu kan je enkel de daluren ingeven, zoals het oude dag-nachtprincipe", legt energiespecialist Dieter Jong uit. "Maar in de toekomst zullen elektrische wagens met zo'n dynamisch tariefproduct op uurbasis het goedkoopste energietarief uitzoeken om te laden." Daarvoor is het nog wachten op nieuwe software of apps. Sommige laadpalen zijn ook al voorzien om in te spelen op dergelijke dynamische contracten.

Europese verplichting

Voorlopig moet je als consument dus zelf je verbruik sturen. "Het is iets voor mensen die er actief mee bezig zijn en hun verbruik monitoren", geeft Nele Scheerlinck van Engie toe. Maar er wordt hard gewerkt aan slimme hulpmiddelen zoals apps, zegt energiespecialist Dieter Jong. "Je wil natuurlijk niet elke dag wakker liggen van je elektriciteitsfactuur. Die zaken moeten geautomatiseerd worden. Heel veel van die zaken zijn nu al mogelijk, we moeten geen nieuwe uitvindingen doen. Het komt erop aan om al die bouwblokken aan mekaar te koppelen tot bruikbare toepassingen voor de consument."

Op termijn zullen grote stroomverbruikers zoals elektrische boilers en warmtepompen een slimme aansturing krijgen. Ook domoticasystemen kunnen het verbruik in huis regelen om de stroomfactuur te drukken. Maar bij gebrek aan zo'n dynamisch elektriciteitstarief was er nauwelijks een markt voor die toepassingen. "Bijna alle elektriciteitsleveranciers werken achter de schermen aan zo'n dynamisch tariefplan", weet Jong. Het is trouwens een Europese verplichting: "De Europese energieregels leggen alle energieleveranciers met meer dan 200.000 klanten op minstens één dynamisch tariefplan aan te bieden. De verplichting geldt vanaf dit jaar."

Het dynamische tariefplan van Engie is alleen beschikbaar in Vlaanderen. Je moet ook beschikken over een digitale meter, die je stroomverbruik continu doorstuurt naar de leverancier. Wie kiest voor zo'n dynamisch tariefplan, betaalt een vaste vergoeding van net geen 115 euro per jaar. De stroomprijs zelf is variabel. "Elk uur kan het een ander tarief zijn. De precieze tarieven vind je telkens de dag op voorhand op onze website", zegt Nele Scheerlinck van Engie. Zelfs negatieve prijzen zijn mogelijk, als er een overaanbod aan elektriciteit is. Scheerlinck: "Op zulke momenten zullen wij als leverancier jou betalen om stroom te verbruiken."De uurprijs is gekoppeld aan de Belgische elektriciteitsbeurs EPEX. Daar verhandelen energieleveranciers en producenten dagelijks stroompakketten. Industriële verbruikers hebben al langer contracten die inspelen op die soms sterk wisselende stroomprijzen. Maar voor particulieren is het tariefplan van Engie een primeur. "Het is vooral interessant voor wie veel stroom verbruikt", legt Scheerlinck uit. "En vooral als je een deel van je verbruik kan plannen of verschuiven naar goedkopere momenten. Een typisch voorbeeld is een gezin met een elektrische wagen. Gemiddeld verbruiken die zo'n 7000 kWh per jaar, wat veel is. Als je het opladen goed plant, kan je op jaarbasis zo'n 15 procent besparen tegenover een gewoon elektriciteitscontract."Lees verder onder de videoIn de software van een Tesla bijvoorbeeld kan je instellen wanneer de auto het goedkoopst kan laden. "Nu kan je enkel de daluren ingeven, zoals het oude dag-nachtprincipe", legt energiespecialist Dieter Jong uit. "Maar in de toekomst zullen elektrische wagens met zo'n dynamisch tariefproduct op uurbasis het goedkoopste energietarief uitzoeken om te laden." Daarvoor is het nog wachten op nieuwe software of apps. Sommige laadpalen zijn ook al voorzien om in te spelen op dergelijke dynamische contracten.Voorlopig moet je als consument dus zelf je verbruik sturen. "Het is iets voor mensen die er actief mee bezig zijn en hun verbruik monitoren", geeft Nele Scheerlinck van Engie toe. Maar er wordt hard gewerkt aan slimme hulpmiddelen zoals apps, zegt energiespecialist Dieter Jong. "Je wil natuurlijk niet elke dag wakker liggen van je elektriciteitsfactuur. Die zaken moeten geautomatiseerd worden. Heel veel van die zaken zijn nu al mogelijk, we moeten geen nieuwe uitvindingen doen. Het komt erop aan om al die bouwblokken aan mekaar te koppelen tot bruikbare toepassingen voor de consument."Op termijn zullen grote stroomverbruikers zoals elektrische boilers en warmtepompen een slimme aansturing krijgen. Ook domoticasystemen kunnen het verbruik in huis regelen om de stroomfactuur te drukken. Maar bij gebrek aan zo'n dynamisch elektriciteitstarief was er nauwelijks een markt voor die toepassingen. "Bijna alle elektriciteitsleveranciers werken achter de schermen aan zo'n dynamisch tariefplan", weet Jong. Het is trouwens een Europese verplichting: "De Europese energieregels leggen alle energieleveranciers met meer dan 200.000 klanten op minstens één dynamisch tariefplan aan te bieden. De verplichting geldt vanaf dit jaar."