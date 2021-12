Een derde Belgische energieleverancier zit in nauwe schoentjes. Watz vraagt aan de rechtbank tijdelijke bescherming tegen zijn schuldeisers. Het bericht komt amper twee weken na het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier.

Volgens de energieleverancier gaat het niet om een faillissement. Klanten verliezen hun voorschotten dus niet. Daarnaast zal het bedrijf naar eigen zeggen ook alle eindafrekeningen opmaken en vereffenen. 'We willen niemand in de kou laten staan', meldt het in een persbericht. 'We doe er alles aan om alle openstaande facturen en eindafrekeningen nog uit te betalen, net als de lonen van alle medewerkers.'

CEO Gert Haubrechts verwijst in die mededeling naar de stijgende energieprijzen als boosdoener. 'Waar een grote speler - die veel marge neemt - een reserve heeft staan om de enorme energieprijzen voor te schieten of beroep kan doen op buitenlands kapitaal, heeft Watz dit niet. Wij hebben steeds onze marge zo laag mogelijk gehouden om onze klanten een zo laag mogelijk tarief te kunnen aanbieden.'

En ook de uitbreiding van het sociaal tarief brengt problemen: 'De klant kan genieten van een gunstiger tarief, maar wij moeten het verschil tussen het sociaal tarief en de marktprijs voorschieten. Dat gaat over enkele miljoenen die wij pas van de overheid recupereren in november 2022. Terwijl de energie al lang uitgeleverd is en dus ook betaald door ons.'

Watz is een kleinere uitdager op de energiemarkt, die sinds 2012 groene elektriciteit en sinds 2013 aardgas verdeelt. In oktober leverde het bedrijf aan zo'n 22.000 klanten in Vlaanderen elektriciteit en aan zo'n 12.000 gezinnen aardgas. Het is niet duidelijk hoeveel klanten het in Wallonië telt.

Het nieuws komt slechts enkele weken na het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier. Ook dat bedrijf verwees naar de gestegen groothandelsprijzen voor elektriciteit en gas. 'Die extreme energieprijzen waren niet te voorzien', klonk het toen bij het bedrijf.

In Wallonië ging de kleine leverancier Energy2Business eveneens over de kop.

