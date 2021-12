De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel heeft het faillissement uitgesproken van Vlaamse Energieleverancier BV. De rechtbank heeft twee curatoren aangesteld, meesters Maarten Bentein en Michiel Verraes. Dat meldt de persrechter van de ondernemingsrechtbank. De Vlaamse Energieleverancier was actief sinds 2019 en beleverde zowat 70.000 gezinnen en bedrijven met groene stroom en gas.

Maandag had de CEO van het bedrijf, Stijn Lenaerts, in een boodschap op de website van het bedrijf al aangekondigd dat Vlaamse Energieleverancier de boeken zou neerleggen. Volgens de CEO was er door de recente prijsontwikkelingen geen andere keuze meer.

De groothandelsprijzen voor elektriciteit en gas zijn de laatste maanden meer dan verdrievoudigd. Die extreme energieprijzen waren niet te voorzien, klonk het bij het bedrijf, dat verwees naar 'atypische en uitzonderlijke prijsevoluties' in de markt: 'De uitdagingen om de wintermaanden te overbruggen, zijn daardoor helaas te groot geworden voor de Vlaamse Energieleverancier. We hebben daarom de erg moeilijke beslissing moeten nemen om onze activiteiten stop te zetten en de boeken neer te leggen.'

De Vlaamse Energieleverancier was actief sinds 2019 en beleverde zowat 70.000 gezinnen en bedrijven met groene stroom en gas. Het bedrijf gold als een prijsvechter. Klanten van het bedrijf hoeven zich geen zorgen te maken, benadrukte Lenaerts maandag: 'Je zal op geen enkel moment zonder stroom of gas komen te zitten. De levering wordt automatisch overgedragen naar de netbeheerder Fluvius die optreedt als noodleverancier. Dit is een tijdelijke oplossing en klanten wordt gevraagd om een overstap te maken naar een andere energieleverancier in Vlaanderen.'

De Vlaamse Energieleverancier is de tweede leverancier in België die de boeken moet neerleggen door de hoge energieprijzen. In september verklaarde de ondernemingsrechtbank van Luik het bedrijf Energy2Business al failliet, een leverancier van elektriciteit en aardgas voor de professionele markt in Wallonië en Brussel.

