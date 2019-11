Energiebedrijf Eneco komt in Japanse handen

Het Nederlandse energiebedrijf Eneco, ook actief in België, komt in Japanse handen. Mitsubishi Corporation en Chubu nemen het bedrijf over voor 4,1 miljard euro. Dat heeft Eneco maandag bekendgemaakt.

5 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Belga Image

Een consortium bestaande uit Mitsubishi Corporation (80 procent) en Chubu (20 procent) heeft het beste bod gedaan voor de aandeelhouders en overige stakeholders, aldus Eneco. Het Nederlandse energiebedrijf is in handen van 44 Nederlandse gemeenten. Die willen hun belang al een tijd verzilveren. De overname door de Japanners betekent dat Eneco niet in handen komt van olieconcern Shell en pensioenbelegger PGGM, de gedoodverfde kopers van het Nederlandse energiebedrijf.