De Amerikaanse miljardair Elon Musk meldt dat de 'Twitter-deal 'on hold' staat in afwachting van details die bewijzen dat spam- en valse accounts minder dan 5 procent uitmaken, zoals het bedrijf zegt.

Eind april kondigde Twitter aan dat Musk het platform zou kopen, in een deal die ongeveer 44 miljard dollar waard is. Musk is de rijkste mens op aarde. Zijn vermogen bestaat voornamelijk uit aandelen in de fabrikant van elektrische wagens Tesla en zijn ruimtebedrijf SpaceX. Voor de overname van Twitter zou hij dus kredieten nodig hebben.

'Twitter-deal tijdelijk on hold in afwachting van details die de berekening onderbouwen dat spam/fake accounts inderdaad minder dan 5 procent van de gebruikers uitmaken', luidt de tweet die Musk vrijdag de wereld instuurde.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Hij verwees bij het bericht naar een artikel van persbureau Reuters, waarin staat dat Twitter schat dat in het eerste kwartaal valse accounts en spamaccounts minder dan 5 procent uitmaken van zijn dagelijks actieve gebruikers.

Still committed to acquisition — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Even later volgde nog een tweet waarin Musk stelt dat hij Twitter nog steeds wil overnemen. 'Ik blijf vasthouden aan de overname', tweette hij.

In een reactie op de tweet van Musk kelderde het Twitter-aandeel op de elektronische handel voorbeurs met ruim 20 procent.

