De financiële wereld raakt steeds meer blootgesteld aan het risicovolle gedrag van Musk, stelt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Laat u niet afleiden door de tweets en de stunts van Elon Musk. Hij heeft zijn vermogen van meer dan 250 miljard dollar opgebouwd door steeds driester te gokken met andermans geld. Hij wordt stilaan een systeemrisico.

'Het is jouw probleem als je de bank een miljoen moet, maar het is de bank haar probleem als je haar een miljard moet', is een bekend financieel cliché en het gaat ook op voor Musk. Hij heeft miljarden dollars geleend, met zijn participaties in Tesla, en wellicht ook SpaceX in onderpand, om tal van nieuwe bedrijven te starten, cryptomunten te kopen en straks ook Twitter volledig in handen te krijgen.

Er is geen enkele realistische businesscase te maken van hoe Musk Twitter even rendabel kan maken als Google of Facebook. De zakenbanken die hem geld lenen, moeten hopen dat de koers van Tesla hoog genoeg blijft. In theorie zouden ze bij een crash van Tesla een slag kunnen slaan en een groot deel van de aandelen van Musk kunnen inpikken. Maar zo'n crash kan ook het einde van Tesla betekenen en dan zijn ze pas echt hun geld kwijt.

Elon Musk wordt een systeemrisico.

Musk is van onschatbare waarde voor Tesla. Zijn enorme en nog steeds groeiende populariteit bij particuliere beleggers houdt de koers waanzinnig hoog. Daardoor is Tesla ook opgenomen in de S&P500-index en kunnen fondsen het niet maken om het aandeel uit hun portefeuille te houden. Maar dat zorgt ervoor dat de financiële wereld steeds meer blootgesteld raakt aan het risicovolle gedrag van Musk. Hij wordt too big too fail.

En voor de believers in cryptomunten: ook u bent niet immuun voor Elon Musk. Hij heeft de koers van de bitcoin en andere munten al enorm doen schommelen. Het risico is reëel dat hij een grote hoeveelheid cryptomunten moet dumpen als de banken over zijn schulden beginnen te panikeren.

Laat u niet afleiden door de tweets en de stunts van Elon Musk. Hij heeft zijn vermogen van meer dan 250 miljard dollar opgebouwd door steeds driester te gokken met andermans geld. Hij wordt stilaan een systeemrisico. 'Het is jouw probleem als je de bank een miljoen moet, maar het is de bank haar probleem als je haar een miljard moet', is een bekend financieel cliché en het gaat ook op voor Musk. Hij heeft miljarden dollars geleend, met zijn participaties in Tesla, en wellicht ook SpaceX in onderpand, om tal van nieuwe bedrijven te starten, cryptomunten te kopen en straks ook Twitter volledig in handen te krijgen. Er is geen enkele realistische businesscase te maken van hoe Musk Twitter even rendabel kan maken als Google of Facebook. De zakenbanken die hem geld lenen, moeten hopen dat de koers van Tesla hoog genoeg blijft. In theorie zouden ze bij een crash van Tesla een slag kunnen slaan en een groot deel van de aandelen van Musk kunnen inpikken. Maar zo'n crash kan ook het einde van Tesla betekenen en dan zijn ze pas echt hun geld kwijt. Musk is van onschatbare waarde voor Tesla. Zijn enorme en nog steeds groeiende populariteit bij particuliere beleggers houdt de koers waanzinnig hoog. Daardoor is Tesla ook opgenomen in de S&P500-index en kunnen fondsen het niet maken om het aandeel uit hun portefeuille te houden. Maar dat zorgt ervoor dat de financiële wereld steeds meer blootgesteld raakt aan het risicovolle gedrag van Musk. Hij wordt too big too fail. En voor de believers in cryptomunten: ook u bent niet immuun voor Elon Musk. Hij heeft de koers van de bitcoin en andere munten al enorm doen schommelen. Het risico is reëel dat hij een grote hoeveelheid cryptomunten moet dumpen als de banken over zijn schulden beginnen te panikeren.