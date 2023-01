Michel Obourdin en Ellen Van Look hadden grote plannen voor hun fietsenzaak, maar de ziekte van Van Look bracht het koppel op een ander spoor. Bak-Fiets-Kar Specialist werd overgenomen. "Vanaf maart zijn we werknemer in wat ooit onze eigen onderneming was."

30 tot 40 procent van de kmo's heeft geen idee hoe het verder moet, als de eigenaar of de zaakvoerder zwaar ziek wordt. Is het mogelijk het bedrijf voort te zetten, of is een sluiting de enige optie? (lees meer)

Voor Michel Obourdin en Ellen Van Look was het starten van een eigen fietszaak in 2004 een ideale oplossing om werk te combineren met familiale zorg. Hun tweede dochter werd geboren met een mentale en fysieke beperking. Om haar door de stad te vervoeren, zocht het koppel een invoerder van bakfietsen. Die waren toen nog niet zo populair als nu. In hun garage ontstond zo een fietsenzaak, die vijf jaar later verhuisde naar een groter pand in Schoten.Na achttien jaar timmeren aan Bak-Fiets-Kar Specialist rijpten mooie uitbreidingsplannen. Lauren, de oudste dochter, ging aan de slag in de winkel en zo lonkte een nieuwe stap. "We waren de coronajaren goed doorgekomen en zagen hoe de markt van e-bikes ontwikkelde", vertelt Michel Obourdin. "Dat assortiment wilden we verbreden. Tegelijk gingen we investeren in zonnepanelen en het interieur efficiënter inrichten. We wilden we een zaak opbouwen waarin we geleidelijk aan wat minder onmisbaar zouden worden."Maar het mocht niet zijn. Zaakvoerster Ellen Van Look kreeg begin 2022 de diagnose van borstkanker met uitzaaiingen. "De ziekte was behandelbaar, maar een jaar later kan het nog steeds alle kanten uit. Ellen kreeg een zwaar medicatieschema, met een grote fysieke en mentale impact. Het leven staat plotsklaps stil." Het ondernemerskoppel wilde alles inzetten op Van Looks gezondheid, maar een fietsenzaak leg je niet zomaar stil. "We zaten op een snel rijdende goederentrein en plots viel onze machinist weg", blikt Michel Obourdin terug. "We wilden uit de trein stappen, maar met een eigen zaak kan dat niet. De volgende dag moet je een klant met een kapotte fietsbel helpen, terwijl je goed weet dat er ergere dingen zijn. Voor de zaak was 2022 een goed jaar, met veel extra werk, terwijl je net alle ondersteuning aan Ellen wil geven. Het was een zeer tegenstrijdig jaar, waarin alle plannen in de vuilnisbak belanden."Michel Obourdin en Ellen Van Look hadden plannen om de onderneming klaar te maken voor de nieuwe generatie. Maar de groei van de verkoop in e-bikes leidde ertoe dat Van Look niet zomaar vervangbaar was. "De groei ging gepaard met een toename van bijvoorbeeld leasingformules", legt Obourdin uit. "Veel werkgevers gebruiken die om de e-bike als extralegaal voordeel aan hun werknemers aan te bieden. Ellen heeft de bijbehorende administratie helemaal onder de knie: de leasing, de financiering en de verzekering. Het is veel meer dan even een fiets afrekenen aan de kassa. Maar toen ze haar diagnose kreeg, had ze haar kennis nog niet kunnen doorgeven. In deze onderneming zit veel knowhow in techniek en verkoop, maar als de belangrijkste administratieve persoon wegvalt, dan kun je geen fiets meer verkopen. Van andere ondernemers in ons netwerk kregen we het advies een vervanger te zoeken, maar het was voor Ellen onmogelijk om die op te leiden."Een eerste deel van de oplossing kwam van dochter Lauren. Zij ruilde haar commerciële bezigheden, zoals demonstraties, voor een spoedcursus in administratie en boekhouding. "Ze heeft dat geweldig gedaan", zegt Michel Obourdin. "Maar eigenlijk was ze nog aan het aftoetsen of werken in de zaak iets voor haar was. We vinden dat ze die keuze nog altijd mag hebben."Voor Bak-Fiets-Kar Specialist kwam begin dit jaar een oplossing uit de bus in de vorm van een verkoop. Michel Obourdin en Ellen Van Look onderhielden al langer een hartelijk contact met de groeiende Antwerpse fietsenzaak De Geus. De eigenaar, Thomas Vanderhoydonck, klopte bij hen aan met het voorstel Bak-Fiets-Kar Specialist over te nemen. De zaak heet nu De Geus Schoten. Obourdin en dochter Lauren blijven actief in de zaak, terwijl Van Look op haar herstel kan focussen. "We hebben een overnemer gezocht die niet te groot en niet te klein was", vertelt Michel Obourdin. "Via de inkooporganisatie waarvan we deel uitmaken, kwamen we terecht bij De Geus. Het ging ons niet om de centen, maar om de zaak te laten voortbestaan. We hebben lang gepraat, want we wilden een oplossing in functie van onze klanten en onze werknemers. Stoppen was de slechtste oplossing geweest voor iedereen. Het is belangrijk dat de zaak kan blijven draaien zoals wij dat voor ogen hadden. Vanaf maart zijn we werknemer in wat ooit onze eigen onderneming was. Na achttien jaar is verkopen niet gemakkelijk, maar deel zijn van een snel groeiende organisatie biedt ook perspectieven. Onze expertise zal van pas komen."