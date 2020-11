Een coronabehandeling van farmaceut Eli Lilly heeft van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA een tijdelijke noodvergunning gekregen om te worden gebruikt in de VS. De therapie met antilichamen zou leiden tot minder ziekenhuisopnames bij mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus

Het medicijn is vooral bedoeld voor ouderen en voor andere patiënten met een hoog risicoprofiel. De Amerikaanse regering betaalt Eli Lilly 375 miljoen dollar voor 300.000 doses van het middel, met een optie voor nog eens 650.000 doses.

Voor de farmaceut wordt het een uitdaging om snel te produceren. 'We zitten in een piek van besmettingen, dus we zullen zo snel mogelijk proberen te leveren', zegt topman David Ricks.

De Verenigde Staten hebben maandag de kaap gerond van 10 miljoen vastgestelde coronabesmettingen, en elke dag komen er duizend sterfgevallen bij.

Maandag had sectorgenoot Pfizer nog gemeld dat een eigen coronavaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting.

Het medicijn is vooral bedoeld voor ouderen en voor andere patiënten met een hoog risicoprofiel. De Amerikaanse regering betaalt Eli Lilly 375 miljoen dollar voor 300.000 doses van het middel, met een optie voor nog eens 650.000 doses. Voor de farmaceut wordt het een uitdaging om snel te produceren. 'We zitten in een piek van besmettingen, dus we zullen zo snel mogelijk proberen te leveren', zegt topman David Ricks. De Verenigde Staten hebben maandag de kaap gerond van 10 miljoen vastgestelde coronabesmettingen, en elke dag komen er duizend sterfgevallen bij. Maandag had sectorgenoot Pfizer nog gemeld dat een eigen coronavaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting.