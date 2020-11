Het kandidaat-vaccin tegen covid-19 van de Amerikaanse farmareus Pfizer en het biotechbedrijf BioNTech blijkt in de laatste klinische testfase voor meer dan 90 procent efficiënt. Dat melden de twee bedrijven na een tussentijdse analyse. Het vaccin wordt onder meer geproduceerd in de fabriek van Pfizer in Puurs.

Die hoge efficiëntie van ruim 90 procent is een zeer aangename verrassing. Tot nu toe gingen wetenschappers ervan uit dat sommige van de eerste vaccins maar een bescherming van 50 tot 60 procent zouden halen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eist een minimale bescherming van 50 procent. Dat betekent dat van de mensen die gevaccineerd zijn en denken dat ze beschermd zijn, slechts de helft echt immuun is.

Over het potentieel van het vaccin van Pfizer en BioNTech bestond ook veel onzekerheid, omdat het is gebouwd op een nieuwe technologie, het zogenoemde messenger RNA of mRNA. Dat werkt als een boodschapper in cellen om het immuunsysteem tot actie aan te zetten. Tot nu toe is geen enkel vaccin op basis van die technologie goedgekeurd. "Dus weten we ook niet hoelang de immuniteit van zulke vaccins tegen covid-19 zal aanhouden", zei viroloog Johan Neyts van het Leuvense Rega Instituut eerder in Trends.

De 'vaccinale doeltreffendheid' wordt gemeten aan de hand van een vergelijking van het aantal geïnfecteerde deelnemers die het vaccin hebben gekregen en zij die een placebo hebben gekregen, zeven dagen na de tweede dosis en 28 dagen na de eerste. Aan fase 3 van de klinische studies door Pfizer en BioNTech namen sinds eind juli meer dan 43.500 mensen deel.

Beide bedrijven lieten al weten dat ze binnenkort een aanvraag willen indienen voor een noodgoedkeuring van het vaccin bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap, de US Food en Drug Administration (FDA). Maar eerst moet worden gewacht op bijkomende data over de veiligheid van het vaccin. "Ruim acht maanden na de uitbraak van de ergste pandemie op meer dan een eeuw tijd, betekent deze ontwikkeling volgens ons een grote stap vooruit in onze strijd tegen covid-19", stelt Albert Bourla, de CEO van Pfizer.

Productie in ons land

Beide bedrijven verwachten dit jaar nog 50 miljoen doses van het vaccin te kunnen leveren. Voor 2021 zou het gaan om zo'n 1,3 miljard doses. Voor een vaccinatie zijn telkens twee doses nodig. Om tijd te besparen werd al begonnen met de productie van het vaccin, voordat bekend was of het wel effectief was. Ook ons land speelt daarin een rol. Zo zijn in de Pfizer-fabriek in Puurs al honderdduizenden vaccinflesjes gevuld.

De Europese Commissie, die in naam van de Europese lidstaten onderhandelingen voert met verschillende farmabedrijven, rondde eerder al verkennende gesprekken af met Pfizer-BioNTech. Beide partijen raakten het principieel eens over 200 miljoen dosissen, plus een optie op nog eens 100.000, maar het is voorlopig nog wachten op een formeel aankoopcontract.

Een belangrijke voetnoot bij het vaccin van Pfizer en BioNTech is dat het aan extreem lage temperaturen moet worden bewaard. Voor Pfizer is dat -70 graden. "Die vaccins kun je niet verschepen naar warme ontwikkelingslanden", zei vaccinspecialist Luc Debruyne eerder. "En je kunt dat soort diepvriezers ook niet zomaar bij elke huisarts installeren."

Die hoge efficiëntie van ruim 90 procent is een zeer aangename verrassing. Tot nu toe gingen wetenschappers ervan uit dat sommige van de eerste vaccins maar een bescherming van 50 tot 60 procent zouden halen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eist een minimale bescherming van 50 procent. Dat betekent dat van de mensen die gevaccineerd zijn en denken dat ze beschermd zijn, slechts de helft echt immuun is.Over het potentieel van het vaccin van Pfizer en BioNTech bestond ook veel onzekerheid, omdat het is gebouwd op een nieuwe technologie, het zogenoemde messenger RNA of mRNA. Dat werkt als een boodschapper in cellen om het immuunsysteem tot actie aan te zetten. Tot nu toe is geen enkel vaccin op basis van die technologie goedgekeurd. "Dus weten we ook niet hoelang de immuniteit van zulke vaccins tegen covid-19 zal aanhouden", zei viroloog Johan Neyts van het Leuvense Rega Instituut eerder in Trends.De 'vaccinale doeltreffendheid' wordt gemeten aan de hand van een vergelijking van het aantal geïnfecteerde deelnemers die het vaccin hebben gekregen en zij die een placebo hebben gekregen, zeven dagen na de tweede dosis en 28 dagen na de eerste. Aan fase 3 van de klinische studies door Pfizer en BioNTech namen sinds eind juli meer dan 43.500 mensen deel.Beide bedrijven lieten al weten dat ze binnenkort een aanvraag willen indienen voor een noodgoedkeuring van het vaccin bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap, de US Food en Drug Administration (FDA). Maar eerst moet worden gewacht op bijkomende data over de veiligheid van het vaccin. "Ruim acht maanden na de uitbraak van de ergste pandemie op meer dan een eeuw tijd, betekent deze ontwikkeling volgens ons een grote stap vooruit in onze strijd tegen covid-19", stelt Albert Bourla, de CEO van Pfizer.Beide bedrijven verwachten dit jaar nog 50 miljoen doses van het vaccin te kunnen leveren. Voor 2021 zou het gaan om zo'n 1,3 miljard doses. Voor een vaccinatie zijn telkens twee doses nodig. Om tijd te besparen werd al begonnen met de productie van het vaccin, voordat bekend was of het wel effectief was. Ook ons land speelt daarin een rol. Zo zijn in de Pfizer-fabriek in Puurs al honderdduizenden vaccinflesjes gevuld.De Europese Commissie, die in naam van de Europese lidstaten onderhandelingen voert met verschillende farmabedrijven, rondde eerder al verkennende gesprekken af met Pfizer-BioNTech. Beide partijen raakten het principieel eens over 200 miljoen dosissen, plus een optie op nog eens 100.000, maar het is voorlopig nog wachten op een formeel aankoopcontract.Een belangrijke voetnoot bij het vaccin van Pfizer en BioNTech is dat het aan extreem lage temperaturen moet worden bewaard. Voor Pfizer is dat -70 graden. "Die vaccins kun je niet verschepen naar warme ontwikkelingslanden", zei vaccinspecialist Luc Debruyne eerder. "En je kunt dat soort diepvriezers ook niet zomaar bij elke huisarts installeren."