De Genkse ­fabriek van de roestvrijstaalgroep Aperam is het eerste Belgische bedrijf dat aangeeft gebruik te willen maken van het nieuwe stelsel van tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis.

Dat schrijft De Standaard vrijdagavond op zijn website.

De federale regering ­besloot nog maar vorige week vrijdag om dat vanaf 1 oktober in te voeren.

De bedrijfsleiding doet de aanvraag naar aanleiding van de ­volledige sluiting van de fabriek tussen 28 oktober en 2 november. De topman van de Europese ­fabrieken van Aperam, Bernard Hallemans, bevestigde vrijdagavond de tijdelijke sluiting en de aanvraag aan De Standaard.

Bij tijdelijke werkloosheid door de energiecrisis ligt de werkloosheidsuitkering iets hoger. De getroffen werknemers krijgen dan 70 in plaats van 65 procent van hun loon plus een werkgeverstoeslag.

De vakbonden vrezen dat dit het begin kan zijn van een reeks stilleggingen. Aperam besloot eind augustus al de productie van roestvrij staal in zijn Limburgse vestiging terug te schroeven. Sindsdien is zowat de helft van de bijna 900 arbeiders aan het stempelen.

