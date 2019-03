Economische Inspectie verbiedt één-plus-tweepromoties van Albert Heijn

Met de promtiestunt heeft de Nederlandse keten Albert Heijn het verbod op verkopen met verlies geschonden. Dat heeft de Economische Inspectie geoordeeld, meldt Het Laatste Nieuws.

Minister voor Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) had de Economische Inspectie naar het hoofdkantoor van Albert Heijn gestuurd om de boekhouding uit te vlooien. Dat onderzoek is nu dus afgerond. De Economische Inspectie bekijkt of ze Albert Heijn een schikking zal voorstellen, dan wel of ze de zaak zal doorgeven aan het gerecht.

Peeters neemt de vlucht vooruit. Hij nodigt Albert Heijn uit voor overleg. 'Lage prijzen zijn goed voor de consument, maar bij verkopen met verlies wordt normale concurrentie onmogelijk', zegt hij. 'Grote spelers kunnen zo de kleintjes wegconcurreren en de markt domineren. Dat kunnen we niet toelaten', luidt het.

Albert Heijn wacht het overleg met de minister af. 'Ons prijsbeleid is erop gericht om in overeenstemming te zijn met de wet. We wachten nu de formele notificatie van de federale overheidsdienst af', zegt Maarten Van Tartwijk, woordvoerder van Ahold Delhaize.

Volgens de financiële krant De Tijd blijkt uit een voorlopige nota dat Albert Heijn slechts twee van de in totaal 28 1+2-gratisproducten met verlies verkocht. De actie is intussen afgelopen.