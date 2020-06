Acht weken na de aankondiging van minister Philippe De Backer starten de familiebedrijven ECA en Van Heurck vier gloednieuwe productielijnen op voor chirurgische mondmaskers in het Oost-Vlaamse Assenede. Tegen september willen ze ook een productielijn voor FFP2-maskers operationeel hebben.

In Vlaanderen medische mondmaskers maken? Wat in het begin van de coronacrisis nog fictie leek, is vandaag een feit. Deze week produceren de Vlaamse familiebedrijven ECA en Van Heurck professionele chirurgische mondmaskers voor de Belgische markt. De taskforce van federaal minister Philippe De Backer (Open Vld), die onder meer de tekorten in medisch materiaal moet wegwerken, heeft al bestellingen geplaatst. De twee maakbedrijven sloegen de handen in elkaar en in twee maanden tijd stampten ze een mondmaskerfabriek uit de grond. De vier Duitse machines in de vernieuwde productiehal van het autobekledingsbedrijf ECA in het Oost-Vlaamse Assenede maken samen zo'n 600 chirurgische mondmaskers per minuut. "Op jaarbasis hebben we een productiecapaciteit van 190 miljoen mondmaskers", zegt Lode Garmyn, de managing director van ECA.

"Op jaarbasis hebben we een productiecapaciteit van 190 miljoen mondmaskers", zegt Lode Garmyn, de managing director van ECA.Vorige maand maakte ook de beursgenoteerde luierproducent Ontex bekend dat het een productielijn voor chirurgische mondmaskers bouwt in Eeklo, goed voor 80 miljoen mondkapjes per jaar. Tegen september moet de lijn operationeel zijn. Cartamundi start vanaf augustus met de productie van FFP2- en FFP3-maskers in Turnhout. En bij de verpakkingsspecialist Ducaju, met vestigingen in Meulebeke, Wielsbeke en Erpe-Mere, rollen al enkele weken comfortmaskers van de band. "Het interesseert me niet wie de grootste, de eerste of de langste productie opzet. Voor ons is belangrijk dat wat we op de markt brengen kwalitatief is, aan de nodige standaarden voldoet en de juiste certificaten heeft", reageert Garmyn.ECA, het bedrijf van de discrete familie Christiaen, kwam in het mondmaskerverhaal terecht toen Dries Van Heurck, de mede-eigenaar en CEO van het textielbedrijf Van Heurck, actief in beschermende werkkledij, tijdens de lockdown dringend op zoek was naar stikcapaciteit in België om medische schorten te maken. "Wij hebben drie productiesites in Tunesië, maar door de lockdown was het moeilijk om de producten naar België te verschepen. We hadden een medische schort ontwikkeld en we wilden die zo snel mogelijk in België en met Belgische grondstoffen produceren. Maar de stikcapaciteit in onze hoofdzetel in Deurne was beperkt", vertelt Dries Van Heurck. Via de Belgische modefederatie Creamoda en IVOC, het opleidingsfonds van de mode- en confectie-industrie, kwam hij in contact met ECA. "Lode had vijftig mensen beschikbaar, ideaal om op industriële schaal te produceren", zegt Van Heurck. ECA maakt onder meer auto-interieurs in Assenede. Door de coronacrisis draait de fabriek op een lager ritme. "Toen ik hoorde hoeveel nood er was aan stikcapaciteit in België voor de productie van medisch materiaal, hebben we onmiddellijk gereageerd. Het zou absurd zijn onze stiksters tijdelijk werkloos te maken terwijl de nood hoog is", zegt Lode Garmyn.ECA kocht 27 nieuwe stikmachines aan om de schorten voor Van Heurck te maken. "Onze bestaande machines waren te zwaar om die lichte stof te bewerken. Als we het niet goed kunnen doen, dan doen we het liever niet, dat is niet onze stijl", zegt Garmyn. Na de positieve ervaring met de productie van de medische schorten wilde Lode Garmyn ook chirurgische mondmaskers maken in de ECA-fabriek in Assenede. "Wij hebben heel wat ervaring in automatisering en ultrasoon lassen van textiellagen. Op 7 april bespraken we dat met onze familiale aandeelhouders en dezelfde dag nog hebben we een mondmaskerlijn besteld bij een Duitse machinebouwer waarmee we al lang samen werken", legt Garmyn uit. "ECA zorgt voor de geautomatiseerde productiemachines en de gerobotiseerde verpakkingslijn van de chirurgische maskers. Wij staan in voor de ontwikkeling, de verzekering van de grondstoffen, de certificatie via Centexbel en de verkoop", zegt Dries Van Heurck. "We hebben een exclusief samenwerkingsakkoord gesloten, we vullen elkaar zeer goed aan." In het paasweekend was er nog een ultiem overleg tussen de twee familiebedrijven en de taskforce van minister Philippe De Backer. Na het lange weekend bestelde ECA nog drie bijkomende mondmaskermachines in Duitsland en maakte het kabinet van De Backer de deal bekend. De liberale minister omschrijft het initiatief van ECA en Van Heurck als "een knap staaltje van Belgisch ondernemerschap".Om de productie van medische mondmaskers in twee maanden op poten te zetten, investeerde ECA al ruim 4 miljoen euro. "We hebben machines en materialen gekocht. We hebben een voorraad grondstoffen staan voor drie maanden productie", zegt Lode Garmyn. Voor Dries Van Heurck was het belangrijk dat de machines en de grondstoffen in Europa gekocht konden worden. "Ik wilde niet afhankelijk zijn van Aziatische import. Voor de meest kritische grondstof, de meltblown, vonden we zelfs een Belgische leverancier. We hebben heel de wereld afgezocht en uiteindelijk vonden we de sleutel in ons land. Dat is het unieke aan dit project. We produceren een chirurgisch mondmasker voor de Belgische zorgverleners dat comfortabel is, de juiste certificaten heeft en in België gemaakt kan worden. Het was een huzarenstukje met veel slapeloze nachten, maar onze productie zal draaien en we kunnen de aanvoer garanderen, ook in volgende golven of crisissen", onderstreept Van Heurck.De dertiger is ervan overtuigd dat zijn chirurgische mondmaskers van Belgische makelij een blijver zijn. Dries Van Heurck kent de markt die hij nu al bedient met beschermende werkkledij en hij heeft ervaring met de distributiekanalen. "We hebben een marktconforme, correcte prijs berekend. De markt is redelijk breed. Ik denk dat het dragen van een mondmasker het nieuwe normaal kan worden. Als de pretparken volgende maand opengaan, zal dat met fysieke afstand en misschien met mondmaskers zijn. Kijk ook naar het openbaar vervoer , de reissector, de luchtvaart, noem maar op." Tegen eind juli wordt ook de productielijn voor de professionele FFP2-maskers in Assenede geïnstalleerd en getest. "We hebben snel gehandeld, maar we kunnen niet alles in een keer", lacht Lode Garmyn. "Het is de bedoeling dat onze FFP2-lijn tegen september operationeel is. Het is ook een Duitse productielijn, de capaciteit bedraagt 50 maskers per minuut. Als we in drie shiften werken halen we op jaarbasis een productie van 25 miljoen stuks."