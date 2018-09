Duitse piloten staken mee: Ryanair moet weer sleutelen aan vluchten op vrijdag

De Ierse lowcostmaatschappij had woensdag het aantal geschrapte vluchten op vrijdag verlaagd tot 150 van de 2.400 geplande vluchten.

Maar door de stakingsoproep van Vereinigung Cockpit kunnen er aanvullend 35 tot 45 vluchten vanuit Duitsland geannuleerd worden, zei Ryanair-marketingdirecteur Kenny Jacobs donderdag.

We have pre-cancelled some more flights (under 100) tomorrow (Fri 28) due to a short notice strike, called by the VC union in Germany. All affected customers have received emails/text messages this morning advising them of these flight cancellations and their options.