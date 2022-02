Duitse economie krimpt minder dan gevreesd in laatste kwartaal

De Duitse economie is in het laatste kwartaal van 2021 met 0,3 procent gekrompen. Dat blijkt vrijdag uit een nieuwe raming van het Duitse statistiekbureau Destatis. In een eerste raming had Destatis nog een daling van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,7 procent naar voren geschoven.

