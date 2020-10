Voor het eerst sinds de eerste coronagolf, in maart en april, is het vertrouwen van de Duitse ondernemers weer gedaald.

De Ifo-index, die het vertrouwen van de Duitse ondernemer peilt, kwam voor oktober uit op 92,7 punten, tegenover 93,2 punten in september.

Het Duits ondernemersvertrouwen was sinds de drastische ineenstorting in maart en april (tot 75,2 punten in april) vijf maanden op rij gestegen, maar aan dat herstel kwam in oktober dus voorlopig een einde. De daling kwam niet onverwacht, maar analisten hadden op een kleinere teruggang gerekend (tot 93,0 punten).

'In het licht van het toenemende aantal coronabesmettingen, neemt de bezorgdheid van de Duitse ondernemingen toe', aldus Ifo-topman Clemens Fuest. 'De ondernemingen zijn duidelijk sceptischer over de ontwikkeling de komende maanden', klinkt het.

#ifoGeschäftsklimaindex sinkt – Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Oktober auf 92,7 Punkte gesunken, nach 93,2 Punkten im September. Angesichts steigender Infektionszahlen nehmen die Sorgen der deutschen Wirtschaft zu. pic.twitter.com/u5WGcCdSO8 — ifo Institut (@ifo_Institut) October 26, 2020

Vorige week klokte de NBB-barometer die het ondernemersvertrouwen in ons land peilt in oktober af op een score van -8,5 tegenover -10,8 in september. Die lichte stijging moet wel genuanceerd worden, aangezien de enquête bij de Belgische ondernemers werd afgenomen van 1 tot 22 oktober. De striktere maatregelen die de regering al aankondigde op 16 oktober zijn dus slechts gedeeltelijk weerspiegeld in de recentste conjunctuurbarometer van de NBB.

