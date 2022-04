Almaar meer Chinese automerken komen op de Belgische markt. De meeste bieden uitsluitend elektrische modellen aan. Trends testte er drie.

Aan het begin van de eeuw ondernamen enkele Chinese fabrikanten al eens een poging om in Europa auto's te slijten. Het werd geen succes. De kwaliteit was ondermaats en de dieselmotoren, die toen nog in de mode waren, liepen niet goed. De wagens faalden ook voor de crashtests. Dat de Chinese fabrikanten hun blik weer Europa richten, komt omdat de context is veranderd. De verbrandingsmotor wordt verguisd door de Europese leiders, die volop de elektrische auto promoten. De Chinezen weten hoe die werken en hebben daarin zelfs een voorsprong op Europa. China heeft heel snel een krachtige elektro-industrie ontwikkeld, van de winning van metalen voor batterijen tot de massaproductie van de elektrische auto's, die de Chinese markt nu al overspoelen. Bovendien hebben de traditionele distributienetwerken aan belang ingeboet. Door de opkomst van de e-commerce en doordat elektrische auto's minder onderhoud vergen, heeft een merk niet langer een netwerk van dealers nodig om een plaats op de markt te veroveren. Er zijn zeven Chinese merken aanwezig in België. De meeste bieden SUV's aan, vaak volledig elektrisch. We hebben er drie getest. Deze kleine SUV van JAC, een merk dat grotendeels in handen van de Volkswagen-groep is, is het goedkoopste Chinese elektrische model in België. De prijs ligt in de buurt van 30.000 euro. Trendy is het model allerminst. De binnenruimte oogt ouderwets, het multimediasysteem is traag en de resolutie van het scherm is gedateerd. Het dashboard is bekleed met eenvoudige maar goed gemonteerde kunststoffen, al hebben die tijdens de testrit nooit gepiept. De stoelen zijn stevig, maar de zachte vering maakt dat goed. De ruimte achterin en de bagageruimte zijn gemiddeld voor dit segment. De besturing mist gevoel, maar het weggedrag is rigoureus. Het grootste probleem zijn de Chinese banden, die het snel opgeven, vooral op een nat wegdek. Gelukkig houdt de elektronica de auto altijd in het gareel. De wagen heeft ook maar vier airbags en blonk niet uit in de crashtests: hij kreeg slechts 2 sterren op 5 in de Chinese CNCAP-tests. De 115 paarden drijven deze SUV dapper aan, maar de actieradius is gemiddeld (235 kilometer tijdens de test). Opladen gaat niet erg snel, zowel in wisselstroom (enkelfasige lader van slechts 6,6 kilowatt) als in gelijkstroom (40 kilowatt). De JAC is rijkelijk uitgerust (handsfree instappen en starten, airco, panoramische camera's, cruisecontrol...) en kost zowat 3.000 euro minder dan zijn naaste concurrenten. Die prijs lijkt ons echter nog te hoog, gezien de basistechnologie en het gebrek aan imago van het merk, wat de tweedehandsprijs kan beïnvloeden. Aiways is jong ¬ het bestaat sinds 2017 ¬ en behoort niet tot een grote autogroep. Het is een soort Chinese Tesla. Deze SUV wordt in België verdeeld via de multimerkendealer Cardoen, die ook het onderhoud verzorgt. Het model is technologisch geavanceerd (grotendeels aluminium chassis, geavanceerde rijhulpsystemen met een efficiënte halfautomatische stuurinrichting) en het interieur is chic, goed afgewerkt en ruim ¬ bijna premiumniveau. Wel is de connectiviteit voor verbetering vatbaar: het systeem ondersteunt AppleCarplay, maar u moet een app downloaden om een Android-toestel te koppelen. Een ander minpunt is dat de Aiways geen ingebouwde gps heeft. Het multimediasysteem is niet beschikbaar in het Nederlands. Op de weg waardeerden we de comfortabele ophanging, de goede prestaties (204 paarden) en het efficiënte onderstel, ondanks de slecht aanvoelende Chinese banden. Bij de crashtests van Euro-NCAP scoorde de U5 slechts 3 van de 5 sterren, vanwege een slecht geactiveerde zij-airbag. Aiways beweert het probleem met een software-update te hebben opgelost. De actieradius bedroeg tussen 315 en 400 kilometer, afhankelijk van de rij-omstandigheden. Het laadvermogen op gelijkstroomaansluitingen is correct (90 kilowatt), maar het laden op wisselstroom gaat twee keer zo traag als bij de Europese concurrenten (6,6 kilowatt, tegenover 11 gemiddeld). Afgezien daarvan zijn de prestaties heel goed. En met 39.627 euro kost de U5 ongeveer 4.000 euro minder dan een vergelijkbare Skoda Enyaq, terwijl de garantie vijf jaar loopt (zelfs acht jaar voor de accu). De doorverkoopwaarde blijft echter onzeker. Het Britse merk Morris Garage (MG) kwam in 2007 onder Chinese vlag, toen het werd gekocht door het staatsconcern SAIC. De ZS is een kleine elektrische SUV, die in 2020 in China werd gelanceerd en dit jaar een restyling onderging met grotere batterijen, een moderner interieur en een nieuw multimediasysteem dat snel en up-to-date is. De afwerking is heel verzorgd en de binnenruimte is op alle plaatsen royaal. De basisuitrusting is rijkelijk (automatische airco, achteruitrijcamera, gps, verwarmde voorzetels, aluminium wielen van 17 inch, adaptieve cruisecontrol en andere rijhulpjes). De auto kan ook worden gebruikt als oplaadpunt voor elk groot elektrisch apparaat (scooter of fiets, maar ook barbecue of geluidsinstallatie voor picknicks). Op de weg zijn de prestaties heel goed (156 of 177 paarden). De besturing mist echter gevoel. De wegligging is niet pittig, maar gelukkig zonder poespas dankzij goede Duitse banden. De auto kreeg 5 sterren in de Euro-NCAP-crashtests. Er zijn twee accu's beschikbaar: 51 kilowattuur (32.985 euro, 320 kilometer autonomie aangekondigd) en 71 kilowattuur (36.985 euro, 440 kilometer aangekondigd). Met de grotere batterij konden we in de praktijk een kleine 400 kilometer afleggen, wat uitstekend is. Hij is verbonden met een interne lader van 11 kilowatt en aanvaardt een lading van 92 kilowatt in gelijkstroom. Deze Chinese SUV hoeft niet onder te doen voor zijn westerse of Zuid-Koreaanse rivalen. Hij biedt dezelfde prestaties, maar tegen een lagere prijs: u krijgt een kleine familie-SUV voor de prijs van een stadswagen zoals de Peugeot 208 eActive. Het model wordt gedekt door een garantie van zeven jaar of 150.000 kilometer. Een echt koopje.Nog een zekerheid: MG wordt hier gedistribueerd door Alcomotive, dat ook Hyundai importeert. Dat is een solide en ervaren structuur, die geruststellender is dan die van kleine importeurs. Deze tests bewijzen dat de meeste Chinese auto's nu volwassen zijn. Ze hebben niets meer te maken met de uitgeklede en zelfs gevaarlijke modellen van een paar jaar geleden. De Chinese fabrikanten hebben de elektrische technologie onder de knie (zij leveren hun batterijen aan verschillende Europese fabrikanten). Het is ook vermeldenswaardig dat de Belgische importeurs serieuze garanties bieden. Maar echt goedkoop zijn ze niet. De Chinese modellen bieden zeker een betere prijs-uitrustingsverhouding dan hun Europese, Koreaanse of Japanse concurrenten, maar in absolute cijfers blijven ze vrij duur voor voertuigen zonder merkimago. Dat imago blijft het grootste minpunt, omdat het de wederverkoop in het gedrang kan brengen. Voor velen is de stap naar een Chinees model momenteel dan ook moeilijk. Maar de zaken kunnen snel veranderen, zoals is gebleken op de smartphonemarkt, waar de Chinezen naam hebben gemaakt en een goede reputatie hebben opgebouwd. Alle deskundigen verwachten dat de Chinese fabrikanten machtiger worden in Europa. Sommigen, zoals Jean-Dominique Senard, de voorzitter van Renault, voorspellen zelfs een "Chinese tsunami" in de autosector, zoals diegene die hij meemaakte toen hij aan het hoofd van de bandenfabrikant Michelin stond. Tussen 2012 en 2018 is het marktaandeel van de Chinese bandenmerken in Europa gestegen van 5 naar 30 procent.