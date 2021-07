Het gelijkvloers van de fabriek van het water van Chaudfontaine, gelegen aan de oevers van de Vesder, is zodanig vernield door de overstromingen dat er zeer binnenkort voorraadtekorten worden verwacht. Dat melden de kranten van de groep Sudpresse dinsdag.

'Ondanks alles hebben we geluk gehad: de eerste verdieping, waar de botteling plaatsvindt, is niet aangetast. Maar op het gelijkvloers, waar de productie en distributie plaatsvinden, heeft het water meer dan twee meter hoog gestaan. Net als elders in het centrum van Chaudfontaine', zegt Eva Lefevre, communicatiedirecteur bij Coca-Cola, eigenaar van het Chaudfontaine-water.

De dag na de ramp werden de 150 mensen die op de site werkten op technische werkloosheid gezet. Sindsdien hebben teams van experts de schade beoordeeld. De bronnen en de verschillende boorgaten die het water naar de site brengen, werden niet beïnvloed of vervuild door de overstroming.

Het bedrijf hoopt de komende weken opnieuw op te starten, maar het verwacht door de sluiting wel een voorraadtekort. 'We hebben de nog beschikbare voorraden herverdeeld om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen bevoorraden, maar de komende weken zullen we helaas tijdelijk niet in staat zijn ons Chaudfontaine-assortiment te leveren', bevestigt de communicatiedirecteur.

Spadel, de iets hoger gelegen fabriek van Spa, werd niet getroffen door de overstromingen. 'Maar tussen 15 en 16 juli moesten we onze productie wel 24 uur stilleggen door stroomstoringen', zegt Charlotte Giroud, woordvoerder van Spadel. Ook de bronnen van het Spa-water zijn niet getroffen door de overstromingen, verzekert Spadel.

Bru, waarvan de bron in Lorcé-Stoumont ligt, is ook gespaard gebleven.

