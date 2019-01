Dominique Leroy (CEO Proximus): 'Gedwongen ontslagen niet uit te sluiten'

'We zullen er wel alles aan doen om het aantal gedwongen ontslagen zo klein mogelijk te houden', aldus CEO Leroy in een toelichting. Het personeel bij Proximus werd donderdagochtend op de hoogte gebracht over het plan, waarbij 1.900 banen bedreigd zijn.

Leroy zegt voornamelijk te willen inzetten op vrijwillig vertrek en omscholing, maar gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten. Voor meer details over de mogelijkheid tot SWT (het vroegere brugpensioen, red.) is het volgens de topvrouw nog te vroeg. "Dat is voorbarig en zal onderwerp uitmaken van het sociaal overleg', zegt ze.

De topvrouw betreurt voorts dat er een lek ontstaan is voor de aankondiging van het herstructureringsplan, waardoor personeel en vakbonden het nieuws via de pers moesten vernemen.

'De communicatie was aanvankelijk gepland voor volgende week. Het lek heeft voor ontevredenheid gezorgd bij de vakbonden, werknemers en politieke wereld, en dat betreur ik', verduidelijkt de CEO. Leroy benadrukt dat het sociaal overleg nu moet gebeuren. 'Na een eerste fase zullen we dan hopelijk meer duidelijkheid kunnen verschaffen over welke banen en diensten getroffen zijn en zo de onzekerheid wegnemen die vandaag heerst bij de werknemers', luidt het.