Er is geen sector die zo verouderd is als de maritieme logistiek. De Belgische start-up Dockflow creëerde een trackingsysteem om alle data van zeecontainers te verzamelen, zodat de expediteurs efficiënter kunnen werken.

"Tijdens mijn studentenjob in de Antwerpse haven heb ik meer losse vellen papier en lege balpennen gezien dan eender waar", zegt Pauline Van Ostaeyen (26). "Al die bedrijven zijn internationaal actief en hebben er baat bij data correct en snel uit te wisselen. Maar dat gebeurt in de meeste gevallen nog manueel, met veel overbodig werk. De maritieme sector heeft de digitale omslag, vooral op het gebied van automatisatie en dataverzameling, volledig gemist. Gelukkig beseft ze dat nu ook."

Het softwarebedrijf Dockflow heeft een platform ontwikkeld om alle data inzichtelijk te maken voor de maritieme logistiek. Vergelijk het met de levering van een online bestelde pizza: je kunt minutieus volgen wanneer je bestelling ontvangen is, wanneer ze gemaakt wordt, wanneer de fietskoerier ze oppikt en wanneer ze aan de deur geleverd is. "Zodra die pizzadoos een zeecontainer wordt, is het al lang volledig fout gelopen", zegt Van Ostaeyen. "Een verzegelde container verdween in een zwart gat. Waar die zich bevond, hoelang hij in een haven stond, wanneer het transport gebeurde, welke documenten aan de container verbonden waren, wist niemand. Nochtans vaart een schip vol producten uit China niet in een rechte lijn naar de haven van Antwerpen. Bij dat transport zijn een dertigtal partijen betrokken. Dat zijn allemaal mogelijke controlepunten waar gegevens gedeeld kunnen worden. Wij verzamelen die op ons platform." Het doel van Dockflow was oorspronkelijk niet software aan te bieden. De start-up begon in 2018 als een consultancybureau voor de logistieke sector. De oprichters, Troy Muyshondt en Michiel Valee, leerden elkaar kennen tijdens een studie met een eindwerk over blockchain. Dat kun je zien als een gedecentraliseerde database waarin informatie over transacties wordt opgeslagen. De consultants wilden die informatie optimaliseren, om de bedrijven performanter te maken. Uit tientallen gesprekken met havenbedrijven distilleerde ze twee grote problemen. De processen in de maritieme logistiek bleken niet efficiënt en de administratie was een papieren mallemolen. De bedrijven waren vragende partij voor een softwareoplossing, maar vonden hun gading niet op de markt. Zo transformeerde de start-up al snel tot een softwarebedrijf, dat zelf een platform zou ontwikkelen. Van Ostaeyen sloot zich erbij aan nog voor ze haar studie toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen had afgerond. Ze is nu verantwoordelijk voor het afstemmen van het platform op de noden van de logistieke teams. Daarvoor kreeg ze in 2021 de BOLD Future Award, een initiatief van Veuve Cliquot dat vrouwelijk ondernemerschap belicht. Dockflow heeft een tiental klanten die het systeem gebruiken om met hun klanten te communiceren. Dat zijn zo'n zestig bedrijven, waaronder H. Essers en de grote Amerikaanse supermarktketen Walmart. Dockflow wil de maritieme logistiek heruitvinden. Het is geen probleem dat er intussen concurrentie opdook, zoals het Amerikaanse project44. "Samen zijn we disruptief in de maritieme economie. Zeecontainers zijn de grootste drijvende kracht van de economie, dankzij de standaardisatie die ze meebrengen. Mocht die gestandaardiseerde mindset er ook zijn voor alle data en processen, dan stonden we al een stap dichter bij een geoptimaliseerd zeevrachtverkeer. Onze concurrenten willen vooral een monopolie creëren. Wij willen de hele maritieme logistieke sector samenbrengen, zodat de keten efficiënter kan werken." Dat bewees het bedrijf tijdens de coronacrisis. Toen waren veel fabrieken en magazijnen gesloten. Schepen losten hun containers, maar die werden niet opgehaald. De rederijen rekenden zich rijk aan boetes, die ze de vervoerders oplegden per dag dat de container bleef staan: "Voor sommige bedrijven liep dat op tot tienduizenden euro's per dag. Dankzij een kleine ingreep op ons platform konden de bedrijven hun containers terugroepen of doorsturen, en zo de kosten drukken. Die snelle reactie werd heel positief onthaald door onze klanten." Hoewel het traceersysteem de grootste feature is, heeft het platform nog voordelen. Op verzoek van de expediteurs kunnen ook sensoren in de containers worden geplaatst. Die monitoren de omstandigheden achter de gesloten deuren, wat van pas komt als de container enkele weken onderweg is. Verse groenten en fruit moeten onder een zo constant mogelijke temperatuur vervoerd worden. Als de expediteur een melding krijgt van temperatuurverlies in de container, kan hij contact opnemen met de rederij. "Dat gebeurde heel vaak nog met de post of koeriers, in het beste geval met een e-mail", zegt Van Ostaeyen. "In zulke gevallen moet je veel sneller kunnen anticiperen. In 70 procent van de gevallen kun je schade voorkomen." Zo ziet het bedrijf nog mogelijkheden om te groeien. "We blijven focussen op tools om de maritieme logistiek efficiënter te maken", legt Van Ostaeyen uit. "We hebben intussen ook een oplossing om de communicatie en de goedkeuringen van expediteurs in het platform te verwerken. Zo kunnen we ook inzicht geven in de routes van zeecontainers, zodat duidelijk wordt of een vaarschema gevolgd wordt. Onze klanten zien dan wat de meest efficiënte route is voor een transport. Dat beperkt ook de milieu-impact van de sector." Dockflow werkt dit jaar aan een kapitaalronde. Tot nu haalde het bedrijf zijn geld op met winwinleningen, bankleningen en subsidies, waaronder een van het European Space Agency voor het gebruik van satellietdata. De oprichters geloven sterk in de slaagkansen van hun platform. De lokale verankering in de Antwerpse haven is een groot pluspunt. "We zullen altijd klanten hebben. Je mag de kracht van persoonlijke connecties in de maritieme wereld niet onderschatten. Deze klanten hebben ons uiteindelijk tot in de Verenigde Staten gebracht."