Overvolle wegen, diesels met een slechte reputatie, geknabbel aan het fiscale voordeel van de salariswagen, ... De leasingmaatschappijen leven in een nieuwe realiteit en moeten zichzelf heruitvinden. Fietsen, meer groene auto's, abonnementsformules en het mobiliteitsbudget krijgen een plaats naast de klassieke salariswagen.

Er zijn nog zekerheden in de fleetmarkt. Eind vorige maand ontvingen 198 jonge talenten van de adviesgroep KPMG in Vilvoorde de sleutels van hun nieuwe bedrijfswagen, een zuinig exemplaar van de BMW 1- reeks. Maar het consultancybedrijf biedt al een tijdje niet alleen meer een salariswagen aan, het stimuleert ook het gebruik van alternatieven zoals het openbaar vervoer en de fiets. "Onze medewerkers kunnen in functie van hun behoeften en mogelijkheden hun verplaatsingen organiseren", zegt Koen Maerevoet, de CEO van KPMG.

...