Zelfs de autogekke leasingwereld omarmt de tweewieler, zegt Trends-redacteur Kurt De Cat.

Het zijn boeiende tijden voor de wagenparkbeheerders die werk maken van een echt mobiliteitsbeleid in hun organisatie. Bedrijven die de mobiliteitsbehoeften van hun personeel alleen invullen door een fiscaalvriendelijke salariswagen aan te bieden, zullen de war for talent niet winnen. Mobiliteit, of het gebrek eraan, is een thema op de krappe arbeidsmarkt. Meer en meer werknemers willen zich niet langer met de auto vastrijden in de onvermijdelijke files en zoeken naar alternatieven om zich te verplaatsen voor, tijdens en na het werk.

Geef de salarisfiets alle ruimte.

Het mobiliteitsbudget, waarmee werknemers zonder loonverlies verschillende mobiliteitsdiensten kunnen combineren met een minder vervuilende bedrijfswagen, heeft de tijdsgeest mee. Gebruiksvriendelijke mobiliteitsapps waarmee de gebruikers vlot hun trips kunnen plannen, boeken en betalen doen de rest. Op de doorbraak van het mobiliteitsbudget is het nog even wachten, maar ondertussen voltrekt zich wel een stille revolutie op onze wegen. Meer en meer pendelaars rijden van en naar het werk met een salarisfiets. Zelfs de autogekke leasingwereld omarmt de tweewieler. Alle leasingbedrijven nemen de fiets op in hun mobiliteitsaanbod. Volgens cijfers van de sector zitten al meer dan 40.000 fietsen in hun vloten. Wie had dat gedacht? Met dank aan de hardnekkige mobiliteitsproblemen, de gunstige fietsfiscaliteit en de royale fietsvergoedingen.

Nu is het aan de overheden om versneld werk te maken van meer veilige fietsinfrastructuur, want dat blijft een teer punt in dit rommelig ingerichte land. Ook de bedrijfswereld kan een tandje bijsteken door niet langer in te zetten op die ene standaardoplossing, de bekende salariswagen. Werkgevers moeten ook innoveren in hun mobiliteitsbeleid en aan de slag gaan met alternatieve oplossingen zoals thuiswerken, de salarisfiets en het mobiliteitsbudget.