De twintigste Leeuw van de Export pakt uit met een primeur: bij de kleine bedrijven zijn met de Lievegemse boomkweker Sylva en het Gentse medtechbedrijf Molecubes twee laureaten verkozen. De slotenfabrikant Locinox in Waregem haalde het bij de middelgrote en grote bedrijven.

De Leeuw van de Export, de belangrijkste exportprijs van Vlaanderen, geeft elk jaar een indicatie van de rijkdom aan bedrijven en verborgen kampioenen die onze regio rijk is. Ook de drie laureaten van dit jaar komen uit compleet verschillende sectoren.

Sylva

Maar liefst 25 miljoen planten kweekt Sylva Nurseries elk jaar. Die zijn goed voor 10.000 hectare nieuw bos of 20.000 velden bos- en landschapsplanten. Het bedrijf in Lievegem bestaat vijftig jaar, al gaat de familietraditie al meer dan tweehonderd jaar terug, tot Bernardus Van Hulle die eind achttiende eeuw in Burkel bij Maldegem een eerste reeks bomen plantte.

De vijf zonen van grootvader Remi Van Hulle herdoopten het bedrijf met het oog op de export naar de buurlanden en Zuid-Europa. Toen de huidige zaakvoerders, Tim en Bram, in 2003 de teugels in handen namen, nam de internationalisering een nog hogere vlucht. Vier vijfde van de 7,92 miljoen euro omzet die de 37 medewerkers realiseren, komt nu van de export. Die gaat naar veertig landen, waaronder Rusland, Zuid-Korea en China.

Hoewel de sierteeltsector een vrij traditionele sector is, besteedt Sylva veel aandacht aan innovatie. Zo ontwikkelde het samen met de machinebouwer SMO in Eeklo een sorteermachine met een verwerkingscapaciteit tot 10.000 planten per uur. Met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) heeft Sylva een rooimachine ontwikkeld die met behulp van artificiële intelligentie en camera's de zaailingen op het zaaibed telt voor ze worden gerooid. Daardoor is de rooisnelheid verzevenvoudigd. Ook wordt gekeken naar in vitro-technieken (planten vermeerderen in labo's, nvdr) en het inzetten van drones en robots.

We beperken ons tot een niche, maar daarin willen we de wereldleider zijn. Mik Emmerechts, Locinox

Molecubes

In laboratoria van universiteiten, biotech- en farmabedrijven is Molecubes een naam als een klok. Het bedrijf zag in 2015 het levenslicht als spin-off van de Gentse universiteit. Het ontwikkelt en produceert compacte scanners voor preklinische beeldvorming. Die worden gebruikt in onderzoek naar nieuwe medicijnen, therapieën, vaccins of ziektebeelden. Ze werden onder meer ook ingezet voor de ontwikkeling van verschillende coronavaccins. Met de scanners kan het gebruik van proefdieren worden teruggedrongen. Bovendien hoeven de dieren niet te worden opgeofferd.

Al voor de oprichting trokken de zes initiatiefnemers naar beurzen en op prospectiereis bij hun latere klanten. Mede daardoor konden de Oost-Vlamingen hun eerste marktklare toestel installeren aan de universiteit van Pennsylvania. Ook nu nog zijn de Verenigde Staten een belangrijke afzetmarkt: vier van de tien topuniversiteiten zijn klant bij Molecubes, dat in Boston een eigen verkoopkantoor heeft opgericht. Ook in Europa, Japan, en Australië heeft het toestellen staan. Nu richt het zijn vizier ook op China, Zuid-Korea en het Midden-Oosten.

Intussen staan er Molecubes-toestellen in veertien landen. Nog dit jaar wordt het honderdste systeem opgeleverd. "Die snelle groei zorgde er ook voor dat het bedrijf al na drie jaar winstgevend was", vertellen CEO Roel Van Holen en algemeen directeur Valérie Lucq. Met twintig werknemers haalden ze vorig jaar 4,97 miljoen euro omzet. Dat cijfer zou tegen 2024 verdubbelen.

Molecubes profileert zich ook als ambassadeur van de medische technologiesector. Het bedrijf stond mee aan de wieg van de speerpuntcluster flanders.healthTech en netwerken zoals flanders.bio, MedTEch Flanders en Biowin. Zo wil het de kruisbestuiving tussen Vlaamse bedrijven voort versterken.

Locinox

De slotenproducent Locinox in Waregem telt onder zijn klanten bekende namen zoals Central Park in New York, Disney World in Florida, het casino Caesars Palace in Las Vegas, hotels in het Mexicaanse Cancún, het voetbalstadion van Spartak Moskou en de Zoo in Antwerpen. Het Waregemse bedrijf draaide met zijn 94 werknemers vorig jaar een omzet van 38,9 miljoen euro. Het exporteert 90 procent van zijn business naar 57 landen, wat de onderneming de titel van Leeuw van de Export oplevert in de categorie van de bedrijven met meer dan 49 werknemers.

Locinox vervaardigt mechanische en elektromechanische toegangscontroleproducten, zoals sloten, scharnieren, hydraulische pompen, elektromotoren en codeklavieren. Die levert het aan fabrikanten en installateurs van hekwerken en poorten. "We beperken ons tot een niche, maar daarin willen we de wereldleider zijn", vertelt CEO Mik Emmerechts.

De 41 vergunde octrooien, en de ambitie om er elk jaar vijf nieuwe aan te vragen, leggen een stevige bodem van innovatie onder de jaarlijkse groei van 10 tot 15 procent. In de eerste helft van dit jaar groeide het bedrijf zelfs met 35 procent. Twee derde van de toegevoegde waarde realiseert de onderneming uit de verkoop van producten, maar - en dat is opvallend in een vrij projectgedreven sector - ook een derde uit dienstverlening. De West-Vlamingen ontwikkelden daarvoor digitale en softwaretoepassingen. "We zullen nieuwe producten lanceren die met de smartphone kunnen worden bediend", aldus Mik Emmerechts.

32 kandidaten, 6 finalisten Ondanks het coronajaar 2020 dongen 32 bedrijven mee naar de titel van Leeuw van de Export. Zes werden geselecteerd voor de finale juryzitting. Bij de kleine bedrijven (maximaal 49 medewerkers) haalde, naast de ex-aequowinnaars Molecubes en Sylva, het Antwerpse Containter Technics het podium. Dat bedrijf evolueert de laatste jaren van een producent van bevestigingsmaterialen van het merk Contech naar een logistiekedienstenleverancier. Bij de bedrijven met meer dan 49 werknemers haalde Locinox het van Camco Technologies in Heverlee en OTN Systems in Olen. Met het XTran-systeem (eXcellence in Transport) is de ex-Siemens-dochter OTN Systems een belangrijke speler in telecommunicatie-infrastructuur voor industriële netwerken. Camco is een wereldspeler in de nichemarkt van automatische containeridentificatie en -localisatie.

