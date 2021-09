De Vlaamse export lag tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 8,5 procent hoger dan in de eerste zes maanden van 2019. Dat maakte minister-president Jan Jambon bekend tijdens de uitreiking van de Leeuw van de Export, de exportprijzen van Flanders Investment & Trade (FIT).

In absolute cijfers gaat het om een aangroei met 14,1 miljard euro. Daarvan komt 8,73 miljard, of 62 procent van de export, van coronavaccins. Dat is opmerkelijk, omdat die export pas midden vorig jaar op gang kwam.

De grootste afnemers van Belgische vaccins waren Duitsland (39 procent), Japan (21,4 procent), het Verenigd Koninkrijk (7,9 procent), Canada (4,3 procent) en Israël (3 procent). Maar ook zonder de vaccins zou de Vlaamse export zijn gestegen met 3,2 procent.

De maandenlange lockdowns en het stilleggen van grote stukken van de wereldeconomie leidden, aangevuld met de gevolgen van de brexit, vorig jaar nog tot een exportkrimp. Doordat de uitvoer tegen eind 2020 al opnieuw opveerde, bleef de daling beperkt tot 8 procent. Dat verlies is intussen meer dan gecompenseerd.

Volgens Jambon staan alle toekomstindicatoren opnieuw op groen. 'De export staat opnieuw op recordhoogte. Al besef ik dat dit het totaalbeeld is: sommige bedrijven hebben het nog altijd hard te verduren.'

