Van 14 tot en met 22 januari opent het Autosalon voor de 100e keer de deuren voor het grote publiek in Brussels Expo op de Heizel. Het is nog steeds een kijk- én koopsalon. Volgens organisator Febiac waren dit het voorbije jaar de populairste modellen op de Belgische markt.

De jubileumeditie start zaterdag een beetje in mineur. Voor de Belgische markt voor nieuwe wagens was 2022 het slechtste jaar sinds 1995 (lees meer). Opvallend is dan weer dat de volumeverkoop van het hogere premiumsegment wel vooruitgaat (lees meer).

De populairste auto op de Belgische markt is de compacte Citroën C3, zo blijkt uit de recentste cijfers van automobielfederatie en Autosalon-organisator Febiac. Het voorbije jaar werden er bij ons 8.472 exemplaren van verkocht en daarmee doet de C3 beter dan de Dacia Sandero en de Toyota Yaris.

Bekijk hier de volledige top tien:

© Trends

Bekijk de top vijf bij de particulieren...

© Trends

... en bij de bedrijfswagens.

null © Trends

